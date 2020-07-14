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الثلاثاء 14 Jul 2020 01:00 م

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سلطنة عمان تسجل قفزة في معدلات الاصابة بـ ١٣٨٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

نقلت وكالة الأنباء العمانية إعلان وزارة الصحة عن تسجيل ١٣٨٩ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (١٠٥٠) لعمانيين و (٣٣٩) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٩٥٦٨) و (٢٧٣) وفاة وتماثل (٣٧٩٨٧) حالة للشفاء

سلطنة عمان تسجل قفزة في معدلات الاصابة بـ ١٣٨٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تشير هذه الأرقام إلى قفزة في الإصابات المسجلة في االأيام السابقة مثل يومي السبت، 1083 إصابة والأحد 2164.

ونقلت الوكالة عن مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن ارتفاع عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا جاء نتيجة زيادتها في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.

ويقترب عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في السلطنة من 60 ألفا تماثل أكثر من نصفهم للشفاء.

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