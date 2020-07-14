سلطنة عمان تسجل قفزة في معدلات الاصابة بـ ١٣٨٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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نقلت وكالة الأنباء العمانية إعلان وزارة الصحة عن تسجيل ١٣٨٩ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (١٠٥٠) لعمانيين و (٣٣٩) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٩٥٦٨) و (٢٧٣) وفاة وتماثل (٣٧٩٨٧) حالة للشفاء
تشير هذه الأرقام إلى قفزة في الإصابات المسجلة في االأيام السابقة مثل يومي السبت، 1083 إصابة والأحد 2164.
ونقلت الوكالة عن مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن ارتفاع عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا جاء نتيجة زيادتها في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.
تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (1389) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها (1050) حالة لعمانيين، (339) حالة لغير عمانيين #عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩ pic.twitter.com/bfRJ3LDPeG— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) July 14, 2020
ويقترب عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في السلطنة من 60 ألفا تماثل أكثر من نصفهم للشفاء.