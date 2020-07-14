سلطنة عمان تسجل قفزة في معدلات الاصابة بـ ١٣٨٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تشير هذه الأرقام إلى قفزة في الإصابات المسجلة في االأيام السابقة مثل يومي السبت، 1083 إصابة والأحد 2164.

ونقلت الوكالة عن مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن ارتفاع عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا جاء نتيجة زيادتها في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.

ويقترب عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في السلطنة من 60 ألفا تماثل أكثر من نصفهم للشفاء.