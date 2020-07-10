أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يوليو

أوردت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أن شركة أرامكو السعودية العملاقة قالت يوم الجمعة إنها سترفع أسعار البنزين المحلية لشهر يوليو تموز بحسب رويترز.

والسعر الجديد لبنزين 91 هو 1.29 ريال بدلا من 0.98 ريال، وسيكون بنزين 95 بسعر 1.44 ريال بدلا من 1.18 ريال.

وذكر موقع سبق أن تطبيق الأسعار المحدَّثة يبدأ 11 يوليو 2020م.

ويمكن لمُلاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.