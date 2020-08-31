المغني الكندي ذا ويكند يفوز بجائزة إم.تي.في لأفضل فيديو خلال العام

وفاز المغني الكندي ذا ويكند بجائزة أفضل فيديو خلال العام عن ”بليندينج لايتس“.وفازت ليدي جاجا بلقب فنانة العام كما فازت أغنية ”رين أون مي“ لليدي جاجا مع أريانا جراندي بجائزة أغنية العام.

يذكر أن محطة إم. تي. قدمت أهداء في حفلها لتوزيع جوائز الأغاني المصورة يوم الأحد لتشادويك بوسمان بطل فيلم بلاك بانثر الذي صدمت وفاته الأسبوع الماضي عن 43 عاما جمهوره في أنحاء العالم ووصفته بأنه ”بطل حقيقي“.

وخلال افتتاح الحفل السنوي لتوزيع جوائز إم.تي.في وصفت كيكي بالمر التي كانت تقدم الحفل بوسمان بأنه ”ممثل تشكل موهبته وشغفه مصدر إلهام حقيقي لجميع المعجبين الذين أثر فيهم ولكل شخص قابله“.

وقالت ” نهدي حفل الليلة لرجل أثرت روحه في كثيرين. إنه بطل حقيقي، ليس فقط على الشاشة، ولكن كل ما فعله. تأثيره سيعيش إلى الأبد“.

وكان بوسمان قد توفي يوم الجمعة بعد صراع مع سرطان القولون.

وعرض الحفل الافتراضي أيضا مقاطع مصورة لقبول بوسمان جائزة إم.تي.في السينمائية في 2018 عن دوره كملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية في بلاك بانثر وبث شاشة سوداء كتبت عليها ”ارقد في قوة“.

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوسمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأمريكية ومن بينها المغني جيمس براون في (جت أون أب) وقاضي المحكمة العليا ثورجود مارشال في فيلم (مارشال) ورائد البيسبول جاكي روبنسون في (42).

ولكن أكثر الأدوار التي يتذكرها الناس كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية ومحارب الجريمة المعروف باسم بلاك بانثر.

وأصبح بلاك بانثر أحد أكثر أفلام العام تحقيقا للإيرادات ورشح لست جوائز أوسكار من بينها جائرة أفضل فيلم. وفاز الفيلم بجوائز أوسكار عن أفضل موسيقى أصلية وأفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.