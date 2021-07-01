مجموعة بارسيلو الفندقية تتولى إدارة أول منتجع في سلطنة عمان

أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع التنفيذية للسلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي، عن تعيين مجموعة فنادق بارسيلو لتشغيل منتجع المصنعة ابتداء من 1 يوليو 2021م، بما يتماشى مع خطة المجموعة لتعزيز التجارب والأنشطة السياحية وتشغيل وإدارة مرافق المنتجع بمفهوم جديد.

وتهدف مجموعة عُمران من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة التجربة السياحية في هذا المنتجع الشاطئي الفريد الذي تم تأسيسه قبل 10 سنوات، وذلك تماشياً مع أهدافها الإستراتيجية الأوسع نطاقًا لجعله وجهة حيوية وشاملة للعطلات العائلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب تقديمه لمجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الفريدة للزوار.

وفي هذا السياق، قال الفاضل/ هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: “يسرنا التعاون مع مجموعة فنادق بارسيلو، حيث تأتي هذه الخطوة مواكبةً لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة نحو تعزيز مكانة السلطنة في أسواق السفر والسياحة وزيادة مستوى تنافسيتها كإحدى الوجهات السياحية المفضلة للزوار من مختلف دول العالم”.

وأضاف المحروقي: “نتطلع في المرحلة المقبلة إلى إثراء القطاع السياحي من خلال العمل مع مجموعة فنادق بارسيلو للاستفادة من خبرتهم في أسواق السياحة الترفيهية وفعالية قنوات البيع الخاصة بهم في الأسواق الخارجية.”

من جانبه، قال راؤول غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لطالما كانت سلطنة عُمان ضمن الأسواق المستهدفة للمجموعة لما تحمله من إمكانات سياحية منقطعة النظير. لقد سعدنا بالتعاون مع مجموعة عُمران حيث يشكل ذلك فرصة مثالية لعرض خبرتنا الدولية التي تصل إلى 90 عاماً في مجال الضيافة الدولية وترسيخ علامة بارسيلو في هذا السوق السياحي الواعد”.

وأضاف خوسيه كانالز، المدير العام لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: “تعتبر سلطنة عُمان من أهم الوجهات الرئيسية المستهدفة لدينا لتوسيع حضور مجموعة بارسيلو في المنطقة، كما انها وجهة شهيرة في الأسواق الأوروبية. ويسعدنا أن نجلب خبراتنا إلى السلطنة للمساهمة في دعم وتنمية القطاع السياحي. ونود أن نعبر عن تقديرنا لمجموعة عُمران لإتاحة هذه الفرصة القيّمة لخدمة قطاع السياحة العُماني والترويج لمقوماتها الفريدة في الأسواق الخارجية. ويسعدنا أن نقدم مزيجًا فريدًا من الضيافة من خلال علامة بارسيلو الأولى في السلطنة”.

ويقع المنتجع على إطلالة بحرية متفردة لبحر عُمان في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، ما يجعله وجهة مثالية للباحثين عن فرصة الابتعاد عن صخب المدينة والاسترخاء من خلال مرافقه المتميزة والتي تضم 234 غرفة واسعة، و74 شقة فندقية مزودة بأرقى خدمات ومرافق الاستجمام العصرية، إضافة إلى وجود العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة تتضمن الرياضات المائية ورحلات استكشاف التراث الثقافي، وتجارب ضيافة مميزة.

بوصفها أكبر مطور ومالك للأصول الفندقية في السلطنة، تضطلع مجموعة عُمران بصناعة وجهات سياحية تدعم البنى الأساسية للقطاع السياحي في السلطنة، وتعمل المجموعة بشكل حثيث على تعزيز التجارب السياحية المقدمة للزوار المحليين والإقليميين والدوليين. كما تمتلك وتشرف على مجموعة من الأصول الفندقية ووجهات تراثية وبيئية تحتفي بالثقافة المحلية والضيافة العمانية الأصيلة، تصل إلى 25 فندقًا ومنتجعاً تضم أكثر من 4000 غرفة فندقية.

للمزيد من المعلومات حول منتجع بارسيلو المصنعة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة فنادق بارسيلو: https://www.barcelo.com/en-ae/