5 فنادق جديدة تسهم في تسريع نمو السياحة في السعودية

تتوقع شركة “روم” ROAM لإدارة الوجهات الفاخرة وتجارب السفر في المملكة العربية السعودية، أن تسهم بعض الفنادق الجديدة اتابعة لها والتي تم افتتاحها هذا العام أو سيتم افتتاحها العام المقبل في تسريع نمو قطاع السياحة في السعودية. وتعد “روم” في طليعة الشركات التي تنظم رحلات مخصصة في بعض الفنادق الأكثر شهرة في السعودية.

سيكس سينسيز ساوثرن ديونز، البحر الأحمر

تم افتتاح فندق “سيكس سينسيز ساوثرن ديونز”، البحر الأحمر في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وبات متاحاً للحجوزات كجزء من باقة ROAM’s Secrets of the Red Sea. والمنتجع هو جزء من مشروع تطوير البحر الأحمر الشهير. ويتميز منتجع سيكس سينسيز ساوثرن ديونز، البحر الأحمر، بمزيج استثنائي من الفخامة والانغماس الثقافي، وسط جبال الحجاز، والكثبان الصحراوية. ويعد المنتجع ذو التوجه المستدام ملاذاً للاستجمام في منطقة معروفة بجمالها. وتم استيحاء الأجنحة من التراث العربي القديم، ويتيح الفندق للنزلاء استخدام المسبح اللامتناهي مع إطلالات بانورامية.

سانت ريجيس، الرياض: مزج التقاليد والحداثة

تم افتتاح فندق سانت ريجيس الرياض في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وهو أحد فنادق “روم” المختارة للمسافرين في الرياض، ويحتل موقعاً متميزاً بالقرب من الحي الدبلوماسي، وهو الفندق الوحيد ضمن المنطقة النادرة فيا الرياض، حيث تتجمع مجموعة منتقاة بعناية من المصممين العالميين والمطاعم وصالات عرض السينما. وتتألق المجموعة المكونة من 83 غرفة وجناحاً بأماكن إقامتها المتميزة الفاخرة، والتي تمزج بين طابع يعكس التقاليد الراقية والتصميم العصري البسيط وأساليب الراحة الحديثة.

ويُعد المركز المثالي لمتابعة يوم حافل باستكشاف المدينة مع أحد المرشدين السياحيين الخبراء في “روم”.

فندق إديشن: جدة ومغامرات الغوص مع القرش

من المقرر افتتاح فندق “إديشن” EDITION لأول مرة في نادي جدة لليخوت في آذار / مارس 2024، ويقع الفندق الفاخر على طول كورنيش جدة وعلى مقربة من حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1. يقدم فندق EDITION تجربة أنيقة وشخصية، ويتيح لنزلائه فرصة الاستمتاع بمركز اللياقة البدنية الحديث، والمسابح الداخلية والخارجية، وصالة على السطح مع إطلالات بانورامية ساحلية خلابة. ويوفر الفندق الوصول بسهولة إلى الواجهة البحرية واستكشاف المدينة القديمة المحمية من قبل اليونسكو وخوض مغامرات الغوص مع أسماك القرش التي لا تُنسى والتي يمكن حجزها من خلال فريق خبراء السفر في “روم”.

سانت ريجيس البحر الأحمر على جزيرة بكر

يمكن للمسافرين اعتباراً من كانون الأول / ديسمبر 2023، الانطلاق في ملاذ ساحر في منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، الذي افتتح أبوابه في الجزيرة البكر “جزيرة الأمهات”، التي تحتل منطقة منعزلة في مشروع البحر الأحمر المتطور، ويمكن الوصول إليها من ساحل المملكة العربية السعودية بواسطة قارب أو طائرة مائية. ويوفر المنتجع بيئة غنية لقضاء أوقات الفراغ، إذ يوفر 90 فيلا فوق سطح الماء ومواجهة للشاطئ، وتتميز كل منها بمساحة فسيحة.

ويتميز المنتجع بمسابح للاستخدام الحصري صممها المهندس المعماري الياباني كينغو كوما، ويعدك بفخامة لا مثيل لها. وسيتمكن المسافرون من الاسترخاء في المنتجع الصحي الحديث وسط الأعمال الفنية والمفروشات المصممة خصيصاً.

دار طنطورة، العلا – فندق بوتيك

من المتوقع افتتاح فندق البوتيك صديق للبيئة “دار طنطورة” في الربع الأول من عام 2024. وسُمي الفندق تيمناً بطنطورة العلا، المزولة الشمسية الشهيرة، ويتميز بتصاميم فنية تُحاكي التراث المحلي وأجواء تنبض بالحياة في منازل البلدة القديمة.

يقع فندق دار طنطورة الصديق للبيئة على طرف البلدة القديمة في مبان طينية تراثية تم ترميمها لتوفير تجربة إقامة عصرية بأجواء تاريخية. ويتضمن الفندق 30 غرفة تتميز بديكورات بسيطة مع لمسات عصرية مريحة.

ويمزج الفندق بسلاسة التراث المعترف به من قبل اليونسكو مع وسائل الراحة التي يوفرها منتجع من فئة الخمس نجوم. وتم تصميم الغرف لتعكس الجمال المحلي والأجواء العتيقة مع التركيز على الأناقة البسيطة. ويتمتع بموقع مثالي في مدينة العلا القديمة، وتتيح “روم” ROAM فرصة الانغماس في تراث العلا من خلال جولات خاصة.

تمثل الفنادق المميزة، التي تم اختيارها بعناية من قبل فريق السفر الخبراء في “روم”، مثالًا للرقي، حيث تمزج بين التصميم الحديث والأصالة الثقافية لخلق تجربة لا مثيل لها للضيوف.