مجموعة حياة للفنادق تفتح منتجعا في ايبيزا

أعلنت مجموعة حياة للفنادق اليوم عن افتتاح منتجع 7باينز في إيبيزا، وهو منتجع تابع لعلامة ديستينيشن من حياة. ويسرّ المنتجع الفاخر الواقع على قمة الجرف والذي يضم 185 جناحًا الترحيب بالضيوف في أحد أكثر المواقع شهرة في وايت آيلاند، وهو يعتبر مناسبًا لمختلف المناسبات.

تدير علامة ديستينيشن من حياة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية الفاخرة والراقية والمستقلة والتي يجمعها التزام واحد هو تجسيد الأجواء الأصيلة لكل وجهة. فقد تم تصميم كل فندق ومنتجع تابع للعلامة ليكون وجهة لاسكتشاف التجارب الغامرة من خلال التصاميم الأصيلة والخدمات اللبقة.

وفي هذا السياق، علّق كارلوس فريتز، المدير العام لمنتجع 7باينز إيبيزا، قائلاً: “في منتجع 7باينز إيبيزا، نفخر أن نقدّم للضيوف أرقى مستويات الفخامة المريحة ضمن وجهة إقامة مثالية للأفراد والعائلات على حد سواء. ولا بدّ لي من القول إنه لا يسعنا الانتظار للترحيب بالضيوف مجددًا لمنحهم إقامة لا تُنسى تعكس أجواء إيبيزا الحقيقية وذلك بعد عام من القيود المفروضة على السفر”.

يحتل منتجع 7باينز إيبيزا موقعًا مميزًا على المنحدرات الوعرة للساحل الغربي لمدينة إيبيزا، ويقع على حافة غابة صنوبر خضراء. وقد تم تصميم المنتجع ليكون وجهة للتجارب الغامرة إذ يجمع بين أرقى مستويات الفخامة المترفة والأجواء الأيبيزية الساحرة. وممّا لا شك فيه أن الفندق هو الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بأجواء إيبيزا الفريدة إن بفضل إطلالاته المبهرة على جزيرة إس فيدرا الصخرية أو غابات الصنوبر المميزة التي تحيط به.

وأضافت جينيفيف ماتيرن، النائبة الأولى لرئيس الخدمات التجارية لعلامة حياة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، قائلةً : “إنه لشرف كبير أن نتعاون مع مجموعة 12.18 لافتتاح منتجع 7باينز إيبيزا التابع لعلامة ديستينيشن من حياة. وفي الواقع، كنا ننتظر الفرصة المناسبة لإطلاق هذه العلامة في أوروبا، ولا شك أن منتجع 7باينز إيبيزا هو الطريقة الأمثل لدخول العلامة إلى القارة الأوروبية. ولعلّ أبرز ما دفعنا إلى هذا الخيار هو النهج البنّاء الذي يعتمده المنتجع في الرفاهية المستدامة، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع التزام علامة ديستينيشن من حياة بتجسيد الروح الحقيقية لكل موقع. لذلك، نحن متحمسون لتنمية علامة ديستينيشن من حياة بشكل أكبر في أوروبا إلى جانب مجموعة 12.18 لإدارة الاستثمارات”.

غرف الضيوف

يمتدّ منتجع 7باينز إيبيزا على مساحة 602,778 قدمًا مربعًا (56,000 متر مربع) من الحدائق الرائعة، ويتألّف من 185 جناحًا يضمّ إما مسبحًا أو تراسًا أو شرفة ذات إطلالات خلابة على الفندق أو الحدائق أو البحر. كذلك، يقدّم مفهوم “تجربة الفيلا” للضيوف فرصة قضاء إقامة سكنية تشمل أرقى الامتيازات ووسائل الراحة التي تقدمها الفنادق الفاخرة. ويضمّ المنتجع ثلاث فلل يتّسع كل منها لما يصل إلى ثمانية ضيوف وتتميز بمساحاتها الاجتماعية الرحبة، وبمسبح خاص، وغرف ذات مداخل منفصلة لضمان أقصى درجات الخصوصية.

تجارب تناول الطعام

يقدّم منتجع 7باينز إيبيزا تجارب تناول طعام مختلفة ومنها مطعم ذا فيو الذي يقدم المأكولات المتوسطية العصرية ضمن أجواء فاخرة قبالة الإطلالات المفتوحة على البحر. كذلك، يعدّ كون كلوب الوجهة المثالية لتناول المشروبات المنعشة والأطباق المتوسطية وسط التصاميم الساحرة، في حين أن تراس ذا بيرشينغ يات هو أول ركن مشروبات في العالم ينشأ بالتعاون الحصري بين فنادق ومنتجعات 7باينز وشركة تصنيع اليخوت الشهيرة مجموعة فيريتي، وقد تم تصميمه على شكل يخت حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات اليابانية العصرية وتناول الكوكتيلات المميزة. كما وبإمكان الضيوف الذين يقضون يومهم في أحد مسابح المنتجع الاستمتاع بالمأكولات الخفيفة التي يقدمها إنفينيتي أند لاغونا بول بار، فيما سيكون مقهى لوبي بار أند لاونج مثاليًا لاحتساء فنجان من القهوة أو المشروبات الممتازة في أي وقت من اليوم. وبالنسبة لأولئك الذين يفضّلون تناول طعامهم على انفراد، يقدّم الفندق خدمة توصيل المأكولات – وهي طريقة مبتكرة لخدمة الغرف يتم طلبها عبر تطبيق الهاتف المحمول حيث يتم توصيل المأكولات مباشرة إلى الأجنحة عن طريق الدراجات الكهربائية.

مرافق العافية والاستجمام

يقع سبا بيور سفن في قلب المنتجع ويحتل مساحة تبلغ 16,145 قدمًا مربعًا (1,500 متر مربع). يقدّم هذا السبا والمركز الصحي المستوحى من نمط حياة الجزيرة ومن صفائها الداخلي تجارب استجمام شاملة تبعث على الراحة والاسترخاء. وتضمّ مرافق السبا ست غرف علاجية، بما في ذلك جناح واحد للأزواج، وغرفتي ساونا، وغرفة جليدية واحدة، ومنطقة استحمام، ومناطق للاسترخاء، ومسبح خارجي مدفأ، بالإضافة إلى مناطق لياقة بدنية داخلية وخارجية.

قاعات الاجتماعات والفعاليات

يضمّ منتجع 7باينز إيبيزا فسحات خارجية رائعة ذات خلفيات فريدة من نوعها مثالية لعيش أجمل اللحظات والتجارب كحفلات الزفاف أو الاحتفالات الخاصة أو المناسبات الحصرية. أما بالنسبة إلى اجتماعات العمل الرسمية، فإن مركز الفعاليات هو المكان المقصود، إذ يضم مساحة داخلية متعددة الاستخدامات تبلغ 2,875 قدمًا مربعًا (267 مترًا مربعًا) قبالة الإطلالات الخلابة، ويتألف من 4 غرف اجتماعات وقاعة داخلية فاخرة للحفلات تتسع لما يصل إلى 100 شخص.

وينضم منتجع 7باينز إيبيزا إلى محفظة علامة ديستينيشن من حياة والتي تضم حاليًا أكثر من 50 فندقًا ومنتجعًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منتجع هانا ماوي، وفندق وسبا ذا إلمز، ومنتجع سكاو كريك. وتشمل الفنادق التي تخطط علامة ديستينيشن من حياة لافتتاحها منتجع ونادي غولف بانيان كاي الذي يقع في وجهة المنتجعات والترفيه الشهيرة عالميًا في مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، ومنتجع سيبيرد الذي سيقدم أفضل تجارب الإقامة على سواحل كاليفورنيا بلمسة مرحة.