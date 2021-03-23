اتفاقية لافتتاح 3 فنادق ماريوت في المملكة العربية السعودية

أعلنت ماريوت عن توقيع اتفاقية مع مجموعة آل سعيدان لافتتاح ثلاثة فنادق في المملكة العربية السعودية، وتشمل الاتفاقية افتتاح أولى فنادق رينيسانس في المملكة وأكبر فندق تحت علامة ألوفت بالعالم وفندق كورتيارد باي ماريوت بمدينة مكة المكرمة. كما من المتوقع افتتاح جميع الفنادق الثلاثة في عام 2025.

ساتيا أناند، رئيس شركة ماريوت الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوضح بالقول: “يسعدنا أن نعزز علاقتنا مع مجموعة آل سعيدان وأن نوسع محفظتنا في المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاتفاقية الهامة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على التزام مجموعة ماريوت الدولية بدعم نمو قطاع السياحة في المملكة والتي من شأنها تعزز الطلب المتزايد على محفظتنا من العلامات التجارية في جميع أنحاء البلاد”.

ومن جانبه، قال سلطان الخضير الرئيس التنفيذي لمجموعة آل سعيدان: “نعمل على تطوير المشاريع التي تدعم نمو وتطور المملكة، ونفخر بالتعاون مع ماريوت الدولية لافتتاح فندقين جديدين ليصبحوا وجهة مثالية للحجاج والمعتمرين في المدينة المقدسة، فضلاً عن افتتاح أولى فنادق رينيسانس في المملكة. وتم توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع التزامنا بجلب أعلى معايير الجودة والتصميم لأصولنا ولتوفير تجربة متميزة لضيوفنا”.

فندق رينيسانس الرياض

من المتوقع أن تبدأ فنادق رينيسانس نشاطها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فندق رينيسانس الرياض. وعند افتتاحه، سيقدم الفندق النموذج الفريد للعلامة التجارية التي توفر للضيوف تجارب محلية استثنائية التي تشمل التصاميم والعروض الترفيهية الخاصة والسفراء المحليين للعلامة التجارية. ومن المتوقع افتتاح فندق رينيسانس الرياض في المركز التجاري لمنطقة الملك عبد الله المالية بالقرب من مطار الرياض الدولي، حيث سيضم 266 جناحًا وثلاثة مطاعم ومرافق ترفيهية التي تشمل السبا وحوض السباحة ونادي رياضي. ومن المقرر أن يقدم الفندق تجارب تتميز بها العلامة التجارية والذي يربط المسافرين بروح الحي المحلي من خلال التصاميم والعروض الترفيهية الخاصة بالعلامة التجارية.

فندق ألوفت مكة، تيسير

من المتوقع أن يكون فندق ألوفت مكة، تيسير في مدينة مكة المكرمة، أكبر فندق تابع لعلامة ألوفت في العالم والذي من المخطط أن يضم أكثر من 1000 غرفة. ويقع الفندق في حي التيسير وبالقرب من مدخل المسجد الحرام، ويعد موقع الفندق مثالي للحجاج والمعتمرين. ومن المقرر أن يوفر الفندق التصاميم والتكنولوجيا التي تتميز بها العلامة لتعزيز تجربة الضيوف، بالإضافة إلى مرافق ألوفت المميزة “Re: mix” و”Lounge” و” Re:fuelSM “، فضلاً عن “Re:charge” الخاص بعشاق اللياقة البدنية.

كورتيارد باي ماريوت مكة، كدي

تواصل ماريوت الدولية توسيع حضور علامة فنادق كورتيارد باي ماريوت في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع كورتيارد باي ماريوت مكة، كدي. ومن المتوقع أن يقدم الفندق أسلوب التصميم الأنيق والخدمة الخاصة التي تتميز به العلامة، ومن المخطط أن يضم الفندق أكثر من 438 غرفة فسيحة وسوق Grab n ‘Go”” المميز للعلامة التجارية ونادي رياضي. والجدير بالذكر أن الفندق يقع على بعد كيلومترين من مدخل المسجد الحرام.

تضم محفظة ماريوت الدولية في المملكة العربية السعودية حاليًا أكثر من 30 فندقًا وأكثر من 9,000 غرفة تابعة لعشر علامات تجارية في تسع مدن.