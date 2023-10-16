“نيوم” تعلن عن وجهة سياحية فاخرة جديدة في السعودية

كشف مجلس إدارة شركة نيوم، تطوير “ليجا”، الوجهة السياحية الجديدة، الواقعة ضمن واحة بين الأودية والجبال الآسرة، وتقدم للزوار تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تفسح للطبيعة وتكرّس الاستدامة عبر ادخار 95% من مساحة المشروع للطبيعة.





وتقع “ليجا” في منطقة تاريخية ذات إرث عريق في نيوم، إذ تبدأ من ساحل خليج العقبة ومياهه الساحرة في الغرب، وتمتد بين التضاريس الطبيعية في وادٍ تاريخي يتعرج بين جبالٍ يصل ارتفاعها إلى 400 متر، تشكّلت منذ آلاف السنين عبر نحت المياه.





وتجمع الوجهة الجديدة بين التصميم البيئي المبتكر وأحدث أساليب وتقنيات البناء؛ لضمان اندماج المرافق والمباني بسلاسة مع المناظر الطبيعية المحيطة.





وتضم ليجا ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة، أشرف على تصميمها أفضل المهندسين المعماريين حول العالم، مراعين أن تكون الفنادق ذكية ومتوائمة مع المناظر الطبيعية المحيطة بالوادي، وتعمل بشكلٍ مستدام، بما يضمن تقديم تجارب متميزة للزوار.





وستضم الفنادق الثلاثة 120 غرفة وجناحاً فاخراً، بواقع 40 وحدة لكل فندق.





وتتميز واجهة الفندق بمراياها العاكسة ذات التقنيات العالية، التي تبرز جمال المناظر الطبيعية المحيطة ومنحدرات الوادي، ما يسمح بمرور المجرى الطبيعي للوادي عبر الفندق، الأمر الذي يوفر للزوار تجربةً فريدة وتفاعلية.



وستتوفر “ليجا” عند اكتمالها على أحدث المطاعم الفاخرة والعصرية التي يشرف عليها طهاة عالميون، ومراكز استرخاء ومسابح بإطلالات ممتدة على أسطح الفنادق الثلاثة، كما سيتوفر في الوادي وفي الجبال المحيطة ذات المناظر الطبيعية الآسرة مسارات تمتد للمشي والتنزه رفقة مرشدين، إلى جانب مسارات ومواقع لعشاق الاستكشاف والمغامرة وهواة رياضة ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور.





ويمثل الإعلان عن الوجهة الجديدة “ليجا”؛ تأكيداً إضافياً لرؤية نيوم في أن تصبح وجهة جاذبة ومتنوعة في مختلف المجالات، وبما يدعم جهود المملكة لبناء قطاع سياحي متنوع وقوي ومستدام في إطار رؤية السعودية 2030.





وجرى تصميم أولى هذه الفنادق بطريقةٍ مبتكرة لعشاق المغامرات الشيقة، حيث تتدرج أجزاؤه صعوداً على حواف الوادي، بانسجامٍ كاملٍ مع التضاريس الطبيعية المحيطة دون إحداث تغييرات في معالمها، وسيتيح الفندق بموقعه الفريد على قمة الوادي وجنباته المجال لممارسة رياضة تسلق الصخور وغيرها من التجارب المثيرة في المنطقة المحيطة.





ويقع الفندق الثاني على مرتفعٍ صخري ويحتل مكاناً بارزاً في قلب أكبر واحة في الوادي، كما أنَّه يعد بوابةً لاستكشاف الوادي الممتد في المنطقة. ويمكن الوصول إلى مدخل الفندق عبر درجٍ صاعد من أسفل الوادي في رحلةٍ تزخر بالإطلالات الفريدة على الوادي وجمالياته المتنوعة.





أما الفندق الثالث فهو عبارة عن ملاذٍ صحي للاسترخاء وتجديد النشاط وسط الهدوء والطبيعة الساحرة.





نقدّم لكم ليجا، وجهةٌ تحتضن ثلاثة فنادق فاخرة تُعيد تعريف مفهوم الفخامة وسط وادٍ تاريخيّ ساحر.



اكتشف معنى التميّز في كل فندق من فنادق ليجا، وجهة نيوم الملهمة الجديدة.#ليجا #نيوم pic.twitter.com/g94v3aZJFp — NEOM (@NEOM) October 15, 2023