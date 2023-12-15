

تخطط شركة ماريوت الدولية في المملكة العربية السعودية لافتتاح سلسلة من المشاريع الفندقية في عدد من المدن السعودية من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وعلامات تجارية تماشيا والنمو الذي تشهده المملكة في القطاع السياحي والقطاع الفندقي.



ونظرا لما تتميز به السعودية من مشاريع كبرى ونمو متسارع في القطاعات الحيوية والخدمية، دشنت ففندق سانت ريجيس الرياض نوفمبر الماضي.

فندق سانت ريجيس الرياض الوحيد في قلب الوجهة الرائدة حديثا “ڤيا رياض“، المطلة على أرقى دور الأزياء ومطاعم ميشلان الفاخرة وصالات السينما الراقية.

حيث يقع الفندق عند مدخل الحي الدبلوماسي وبالقرب من السفارات ومنطقة الأعمال المركزية، وتمتاز المنطقة بممرات خضراء ومناظر طبيعية أنيقة وأشجار النخيل المتمايلة والنباتات من الوديان المحيطة والصحراء.

ويعد أول فندق فاخر على طراز البوتيك في العاصمة، يضم 83 غرفة ضيوف فاخرة، بما في ذلك 21 جناحا رائعا وجناحا ملكيا واسعا مكونا من غرفتي نوم مع مناطق منفصلة للمعيشة وتناول الطعام ومخزن ومكتبية، بالإضافة إلى تصاميم أخرى وخدمات إضافية، بجانب تقديم رحلات الطهي الاستثنائية،ومنتج سانت ريجيس الواسع، وقاعة الاحتفالات متعددة الاستخدامات.



وشركة ماريوت الدولية تُدير 38 منشأة وأكثر من 10,000 غرفة في 12 من علاماتها التجارية المرموقة مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وذا لوكشري كوليكشن وجي دبليو ماريوت وشيراتون وفنادق ماريوت وألوفت.



وتعتبر الشركة جزءًا من أكبر مشاريع التطوير في المملكة مثل مشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية ونيوم، كما ستقدم أيضاً علامات تجارية فاخرة جديدة إلى السوق مثل فنادق إديشن وريتز كارلتون ريزيرف، فهنالك ما يقرب 40 منشأة جديدة قيد التطوير في السعودية.



وأعلنت الشركة منذ بداية العام عن إطلاق 15 مشروعاً جديداً في السوق، أهمها خمس اتفاقيات مع شركة نيوم – فندق دبليو وفندق جي دبليو ماريوت في منطقة تروجينا، وفندقين من فئة لوكشري كوليكشن وفندق من فئة أوتوجراف كوليكشن في جزيرة سندالة، بالإضافة إلى 8 اتفاقيات جديدة عبر 8 علامات تجارية و4400 غرفة ضمن مشروع رؤى المدينة، كما ستضيف ماريوت أيضًا أكثر من 7000 غرفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و من المتوقع أن تفتتح الشركة فندقين من علامة فيرفيلد -إن في مكة المكرمة يضمّان ما يقارب 4000 غرفة؛ وفندق ألوفت الذي يضم 1000 غرفة في مكة المكرمة وهو أكبر فندق من هذه الفئة في العالم، وفندقي كورت-يارد باي ماريوت اللذان يضمان أكثر من 500 غرفة في المدينتين.





هناك أيضا اتفاقية مع شركة ريتال لافتتاح فندق ريتز كارلتون في الخُبر، وأخرى مع شركة العُلا لافتتاح فندق من فئة أوتوجراف كولكشن.



كما كشفت الشركة عن اتفاقية مع رؤى المدينة لإطلاق ثمانية مشاريع ضمن مشروع رؤى المدينة في منطقة المدينة المنورة، تشمل الخطط إنشاء فندق شيراتون جديد يضم أكثر من 600 غرفة في المدينة المنورة.





وقالت الشركة، من بين خطط التوسع الأخرى، ستشهد المملكة قريباً افتتاح أول فندقين تابعين لعلامتي “دلتا” و”رينيسانس”، ما يمثل الدخول الأول لهاتين العلامتين الفاخرتين إلى السوق السعودية.



كما تواصل الشركة البحث عن سبل لكسب ثقة وولاء العملاء في هذه السوق، حيث تعاونت مؤخراً مع شركة أمريكان إكسبريس لإطلاق أول بطاقة ائتمان في المملكة تمنح حامليها مكافآت إقامة في فنادقها بالسعودية، تنمية المهارات المحلية الناشئة





وتُعدّ عملية توظيف الكفاءات والكوادر المحلية وتطويرها أولوية قصوى بالنسبة لماريوت، كما تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة في المملكة، تسعى الشركة باستمرار لتأهيل قادة المستقبل في السعودية من خلال برنامجها التدريبي في مجال الضيافة الذي يحمل اسم “تحسين”، حيث تمّ تطوير البرنامج بالتعاون مع جامعة كورنيل ليركّز بشكلٍ خاصّ على تسريع النمو المهني للجيل القادم من القيادات السعودية الواعدة في قطاع الضيافة.



البرنامج يوفر خبرة ميدانية مباشرة في مجال الضيافة، ويُتيح الفرصةً أمام الخريجين للتقدّم بسرعة نحو مناصب قيادية في القطاع.



وقالت الشركة أنه منذ انطلاقه في 2018، تخرَّج أكثر من 150 من المواهب الشابة من برنامج “تحسين” في المملكة والتحقوا بمناصب مختلفة ضمن فنادق ماريوت الدولية، فما زال أكثر من 70% منهم يعملون في الشركة لحد الآن.



كما تواصل ماريوت دعم المواهب الوطنية من خلال الإعلان مؤخًا عن برنامج “القيادات الواعدة” التطويري (HIPO) كامتداد لبرنامج “تحسين”، ويضع برنامج (HIPO) القيادات السعودية ذات الإمكانات الواعدة على مسار تطويري مكثّف ليشغلوا مناصب إدارية رفيعة كمدراء فنادق أو مدراء عموم خلال عامين فقط