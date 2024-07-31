فيفاء السعودية.. تتربع على عرش جمال الطبيعة السياحية

تتربع محافظة فيفاء السعودية، على عرش جمال الطبيعة، بما وهبها الله لها من غطاء نباتي كثيف، وثروات طبيعية، ومعانقة السحب، وهطول المطر.

وتتميز محافظة فيفاء السعودية، بالمدرجات الزراعية التي تعد من أهم تراث المحافظة التي يتوارثها الأجيال، ما يجعلها وجهةً سياحية مفضلة للزائر السعودي، والأجنبي، خلال الصيف في العام الحالي.

زيادة أعداد زوار فيفاء السعودية مع اعتدال الطقس

وساهمت الأمطار التي هطلت خلال الفترة الأخيرة على محافظة فيفاء، في اعتدال الأجواء بالمواقع السياحية في المحافظة الواقعة على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر تقريبًا، وزيادة أعداد زوارها.

إطلالات ساحرة للسهول والمنحدرات الجبلية

ويستمتع زوار المقاصد السياحية بمحافظة فيفاء، بإطلالات ساحرة للسهول، والمنحدرات الجبلية، والجبال المجاورة، ومن أبرز هذه المقاصد، العبسية، والكدرة، والسماع، وبقعة الوشر، والخطم، واللعثة، والسرة.

ويتعرف زوار هذه المقاصد السياحية، على النمط العمراني القديم الذي تشتهر به محافظة الفيفاء، ويتشكل من البيوت الحجرية، المصممة بشكل أسطواني.

أبرز المنتزهات السياحية في فيفاء

كما تتميز محافظة فيفاء، بعدد من المنتزهات السياحية، من أبرزها منتزهات قرضة، وبردان، والدفرة، والنافورة، وفيفاء، والتي تحرص بلدية محافظة فيفاء، على جاهزيتها لاستقبال الزوار طوال العام، وخاصة في شهور الصيف.

ويوفر منتزه “قرضة” السياحي، فرصة لزواره بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تحيط به، وتتضمن ممرات المشاة، والمسطحات الخضراء، وجميع الخدمات المساندة.