شركة مشاريع الترفيه السعودية تعتزم استثمار أكثر من 50 مليار ريال لتطوير وجهات ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، مع بدء الشركة بأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية في حي “الحمراء” في الرياض.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة، وجهود المملكة الساعية لترسيخ مكانة القطاع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل، واستحداث الوظائف، والمساهمة في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم تمكين المدن السعودية للحصول على مكانة أفضل ضمن المدن العالمية.

وبهذا السياق قال عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”: “نعمل على المساهمة في بناء مستقبل قطاع الترفيه وذلك عبر تطوير وتشغيل أكثر من 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة والتي ستعمل على تعزيز التجارب الفريدة لسكان المملكة، كما نعمل على التعاون مع أشهر الشركات على مستوى العالم في مجال الترفيه”.

وأضاف الداود: “نؤمن بأن قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية زاخرٌ بالفرص، ويتنامى دوره في الاقتصاد المحلي، كما وأنه يشكل أساساً راسخاً لخلق الوظائف، حيث إنه يعد محركاً قوياً للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسنعمل على تقديم العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتطوير الكفاءات السعودية، وتوطين الخبرات الفنية ونقل المعرفة عبر شراكاتنا العالمية. وسنستمر بذلك في بناء وجهات ومناطق ترفيهية لا مثيل لها”.

وقال: “تستهدف شركة ’سڤن‘ تقديم مفهوم جديد في عالم الترفيه، حيث تضم وجهاتها الترفيهية العديد من المناطق الترفيهية وخيارات المطاعم المتنوعة المحلية والعالمية، وغيرها الكثير من الوجهات والمرافق تحت سقف واحد. كما عقدت ’سڤن‘ شراكات مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم مثل Clip ‘n Climb، Warner Bros. Discovery، Hot Wheelsمن Mattel و Transformers و Play-Doh من Hasbro بهدف تطوير وجهات ترفيهية تكون الأولى من نوعها على مستوى العالم”.

وقد باشرت “سڤن” أعمال التشييد لإحدى وجهاتها الترفيهية والواقعة في حي “الحمراء” بالرياض باستثمار تفوق قيمته 3 مليارات ريال. ويحتل المشروع الجديد، الذي تتجاوز مساحة أرضه 90 ألف متر مربع وبمساحة بناء تبلغ 167 ألف متر مربع ، موقعاً استراتيجياً عند تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق الملك عبد الله، ويُتوقع أن يصل عدد زواره إلى 6 ملايين زائر سنوياً عبر توفير مناطق ترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، قال الداود: “نعمل على تطوير تجارب استثنائية، تستقطب الزوار على مدار العام، ونتوقع أن تشكل وجهة ’الحمراء‘ بتنوع نشاطاتها ومناطقها الترفيهية الفريدة خياراً رئيسياً للترفيه لدى سكان وزوار المملكة”.

واختارت “سڤن” لتنفيذ المشروع مجموعة “شابورجي بالونجي” للبناء والعقارات؛ التي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في المنطقة لتولي أعمال البناء وإدارة المشروع. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”؛ والسيد فيديا ساجار، نائب رئيس شركة “شابورجي بالونجي” في حفل أقيم في موقع مشروع سڤن الحمراء.

وقال موهان داس سايني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “شابورجي بالونجي”: “تمتلك المملكة العربية السعودية، ومن خلال رؤية المملكة 2030، خطة طموحة بأن تصبح واحدة من الوجهات العالمية المفضلة للعيش والزيارة. ولا شك أن الاستثمارات الكبيرة في مجالات الترفيه والثقافة ستشكل عاملاً حاسماً لأن يغدو هذا الطموح حقيقة واقعة. وإذ تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية رائدة في الشرق الأوسط، فإننا نفخر باختيار ’ سڤن‘ لنا كجزء من هذا المشروع الحيوي، لا سيما وأنه سيرسم ملامح عصر جديد للترفيه في المنطقة، وسيمثل إضافة نوعية لقائمة المشاريع التي ننفذها في المملكة”.

ويضم مشروع الوجهة الترفيهية في حي “الحمراء” عجلة مشاهدة دوارة داخلية، ومنطقة ركوب الأمواج الداخلي، وصالات البولينج التي تتضمن 10 مسارات مذهلة، ومنطقة التحليق الهوائي الداخلي المليئة بالتحدي والإثارة، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية “كارتينج”، إلى جانب دور سينما، ومطاعم ومقاهٍ ومتاجر تجزئة بعلامات تجارية محلية وعالمية.

ومع امتلاكها شراكات مع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع الترفيه، ستضم الوجهة الترفيهية في حي الحمراء العديد من مناطق الجذب تعد الأولى من نوعها في العالم، والتي سيتم تطويرها عبر شراكات عالمية، بما في ذلك مركز المغامرات الداخلي منDiscovery ، المعلَم الترفيهي التعليمي الذي يتيح لرواده تجربة غامرة عبر الاستكشاف واللعب والتعليم؛ في حين ستتيح تجربة Clip ‘n Climb لعشاق التسلق 40 تحدياً فريداً مناسبة للزوار من كافة الأعمار؛ أما Transformers، فتعد الزوار بتجارب حافلة بالتشويق والمتعة التي لا تضاهى.

وسعياً لتحقيق أفضل النتائج المنشودة، فقد حرصت “سڤن” على اختيار قائمة متميزة من كبرى الشركات الرائدة في مجالات تخصّصها لتصميم مفاهيم الوجهات والتجارب الترفيهية. وقد ضمّت القائمة كلاً من AOA، وشركة CallisonRTKL بالتعاون مع مجموعة Thinkwell وWME ، و Ellis Don.

واختارت شركة “سڤن” مواقع استراتيجية لمشاريعها لسهولة الوصول لها ضمن النطاق العمراني داخل المدن السعودية؛ في كل من الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وفقًا لأعلى وأحدث المعايير العالمية.