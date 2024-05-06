دبي.. أكثر من 5 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2024

واصلت دبي رحلتها المظفرة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية استثنائية، حيث استقبلت خلال الربع الأول من عام 2024 أكثر من 5.18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، بزيادة ملحوظة بلغت 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا النجاح الاستثنائي إلى جهود الترويج المكثفة التي تتبناها الإمارة، وتنوع عروضها السياحية المتفردة، وبُنيتها التحتية عالمية المستوى، والخدمات المتميزة التي تُقدمها لزائريها من مختلف الجنسيات.

وشهد قطاع السياحة في دبي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً هائلاً، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 11% ليصل إلى 5.18 مليون زائر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد عدد ليالي الغرف الفندقية المحجوزة ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليون ليلة، بينما ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة بنسبة 5% ليبلغ 638 درهمًا إماراتيًا.

وتُشير هذه الأرقام القياسية إلى جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وقدرتها على جذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويُمكن ربط النجاح المستمر لقطاع السياحة في دبي بعدد من العوامل الرئيسية، تشمل:

الاستراتيجيات المُتكاملة:

اعتمدت دبي استراتيجيات شاملة لتطوير قطاع السياحة، ركزت على الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، إلى جانب مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى. وتُساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية مُستدامة تُلبي احتياجات الزوار من مختلف الأذواق.



اعتمدت دبي استراتيجيات شاملة لتطوير قطاع السياحة، ركزت على الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، إلى جانب مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى. وتُساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية مُستدامة تُلبي احتياجات الزوار من مختلف الأذواق. الفعاليات المُتخصصة:

استضافت دبي خلال الربع الأول من العام الحالي العديد من الفعاليات العالمية المُتخصصة، مثل: معرض ومؤتمر الصحة العربي، وجلفود، ومعرض دبي الدولي للقوارب. وقد لعبت هذه الفعاليات دورًا هامًا في جذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة.



استضافت دبي خلال الربع الأول من العام الحالي العديد من الفعاليات العالمية المُتخصصة، مثل: معرض ومؤتمر الصحة العربي، وجلفود، ومعرض دبي الدولي للقوارب. وقد لعبت هذه الفعاليات دورًا هامًا في جذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة. المنشآت الفندقية الجديدة:

شهد الربع الأول من العام الحالي افتتاح العديد من الفنادق الجديدة في دبي، بما في ذلك: فندق ذا لانا، أول فندق من مجموعة دورتشستر كوليكشن في الشرق الأوسط؛ وسيرو ون زعبيل، أول فندق للياقة البدنية في دبي، وماريوت ماركيز دبي، وفندق وشقق هيلتون كريك. وتُساهم هذه الفنادق الجديدة في تعزيز تنوع العروض السياحية في دبي، وتوفير خيارات إقامة مُتلائمة مع احتياجات مختلف الزوار.



شهد الربع الأول من العام الحالي افتتاح العديد من الفنادق الجديدة في دبي، بما في ذلك: فندق ذا لانا، أول فندق من مجموعة دورتشستر كوليكشن في الشرق الأوسط؛ وسيرو ون زعبيل، أول فندق للياقة البدنية في دبي، وماريوت ماركيز دبي، وفندق وشقق هيلتون كريك. وتُساهم هذه الفنادق الجديدة في تعزيز تنوع العروض السياحية في دبي، وتوفير خيارات إقامة مُتلائمة مع احتياجات مختلف الزوار. التعاون بين القطاعين العام والخاص:

يُسود التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دبي، مما يُساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتعمل الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لابتكار مبادرات جديدة، وتطوير مشاريع سياحية مُستدامة، وتقديم خدمات مُتميزة للزوار.

مُستقبل واعد لقطاع السياحة في دبي:

تتوقع حكومة دبي استمرار النمو المُطرد لقطاع السياحة خلال العام الجاري، مدعومةً بوجهات الجذب السياحية الجديدة، وبرنامج الفعاليات المُتنوع الذي يُقام على مدار العام. وتسعى الإمارة إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للترفيه، وجذب المزيد من الزوار الدوليين من مختلف أنحاء العالم.