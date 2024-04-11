اكتشف سحر دبي.. أفضل 5 أماكن سياحية لقضاء عطلة العيد لا تفوتها في إمارة الأحلام

تُعدّ دبي وجهة مثالية لقضاء عطلة عيد الفطر مع العائلة، حيث تُتيح للكبار والصغار الاستمتاع بأوقات ممتعة وتشكيل ذكريات جميلة.

وتتميز دبي بمقومات سياحية ووجهات ترفيهية متنوّعة تُلبي جميع الأذواق، من الحدائق الترفيهية والشواطئ الخلابة إلى مراكز التسوق الفاخرة والمعالم التاريخية.

في هذا التقرير، نُسلّط الضوء على أفضل الأنشطة والأماكن والسياحية والترفيهية التي يمكن للعائلة الاستمتاع بها في دبي خلال عطلة عيد الفطر.

حديقة دبي المعجزة

حديقة دبي المعجزة هي جنة نباتية ساحرة في قلب الإمارات، تُقدم تجربة بصرية استثنائية بألوانها الزاهية وروائحها العطرة، تجذب الزوار من جميع الأعمار، تضم الحديقة أكثر من 150 مليون زهرة مرتبة بأشكال وأنماط مُذهلة، من أقواس وقلوب إلى هياكل ضخمة بالحجم الطبيعي، تُحاكي المعالم الشهيرة والشخصيات الغريبة، وتُجسد إبداعًا فريدًا يترك انطباعًا لا يُنسى.

تُقدم الحديقة عروضًا مُتنوعة تلبي مختلف الأذواق، من حدائق ذات طابع خاص مثل ممر القلب وحديقة الفراشات الساحرة وحديقة العطور، إلى عروض ترفيهية حية وعروض ثقافية مُمتعة، وخيارات مُتنوعة لتناول الطعام وسط أجواء طبيعية خلابة.

جزيرة نخلة جميرا

تُعد جزيرة نخلة جميرا تحفة معمارية فريدة تُشبه شجرة النخيل عند النظر إليها من أعلى، حيث تتميز بتصميمها المميز الذي يضم جذعًا وسعفًا وحاجز أمواج على شكل هلال، تُجسد هذه الجزيرة طموح دبي وابتكارها في إنشاء مشاريع عقارية فاخرة تُذهل الأنظار.

تُعرف نخلة جميرا بمنتجعاتها الفاخرة، مثل فندق أتلانتس النخلة، الذي يُقدم أماكن إقامة فاخرة ومطاعم راقية وحدائق مائية ومناطق جذب أخرى، مثل معارض الحيوانات البحرية وشاطئ خاص.

توفر المنتجعات الأخرى على الجزيرة خدمات مميزة وفيلات فخمة وإطلالات خلابة على الخليج العربي.

يُمكن الاستمتاع أنت وعائلتك بنزهة رائعة على ممشى نخلة جميرا، وهو ممشى على الواجهة البحرية يمتد على طول الحافة الخارجية للجزيرة، ويُقدم هذا الممشى إطلالات رائعة على أفق دبي، وإمكانية الوصول إلى نوادي الشاطئ، ومجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام.

تقع حديقة أكوافنتشر المائية داخل أتلانتس النخلة، وهي وجهة مثالية للعائلات حيث توفر منزلقات مائية مثيرة، وأنهار هادئة، ومسابح بأمواج، وشاطئ خاص، ويُمكن للعائلات قضاء يوم مليء بالمرح والنشاطات المائية والجولات المثيرة التي تُناسب جميع الأعمار.

تتميز نخلة جميرا بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء الناعمة والمياه الصافية. يُمكن للعائلات الاسترخاء على الشواطئ، أو السباحة في البحر، أو ممارسة الرياضات المائية، أو الاستمتاع بأشعة الشمس بينما تُشاهد المناظر البانورامية لأفق دبي.

دبي باركس آند ريزوروتس

تُعد دبي باركس آند ريزورتس، أضخم مدينة ترفيهية في المنطقة، وتعتبر وجهة مثالية لقضاء عطلة لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء، وتقع هذه المدينة الترفيهية الضخمة على مساحة 25 مليون قدم مربع، وتضم 5 حدائق ترفيهية أصغر حجمًا، لكل منها طابعها الخاص ومغامراتها الفريدة، هم: ليجولاند دبي، ومنتزه ليجولاند المائية، وموشنجيت دبي، بوليوود باركس دبي، و ريفرلاند دبي.

حديقة وايلد وادي المائية

عالم من التشويق والمرح ينتظرك في حديقة وايلد وادي المائية، حيث تُجسد قصة جحا وحماره المشهورة في رحلة مليئة بالمغامرات المثيرة.

تقع الحديقة بجوار برج العرب، وتوفر 30 لعبة مائية تناسب جميع الأعمار، من الأطفال إلى الكبار، ولكنّ جوهرة تاج وايلد وادي هي بلا شك برج جميرا سكيرة، حيث ينزلق الزائرون من ارتفاع 32 مترًا بسرعة 80 كم/ساعة على منزلقات متجاورة في تجربة مليئة بالأدرينالين.

وللراغبين في تجربة هادئة، يوفر نهر Lazy رحلة هادئة على طول 360 مترًا، كما يمكن للضيوف اختبار مهاراتهم في ركوب الأمواج في المسبح المخصص، الذي يُحاكي شعور الأمواج الحقيقية، وهو واحد من أربعة فقط في العالم.

وخلال فصل الصيف، تُخصص حديقة وايلد وادي ليالي خاصة للسيدات، لتوفير بيئة مريحة للنساء اللواتي يفضلن عدم ارتداء ملابس السباحة في الأماكن العامة.

حديقة أوبرا دبيحديقة أوبرا دبي

تُعد حديقة دبي أوبرا، تلك المساحة الخارجية المحيطة بدار الأوبرا الشهيرة، بمثابة جوهرة تضفي جمالًا أخاذًا على التجربة الثقافية للزائرين، وتتميز الحديقة بمروجها ذات المناظر الطبيعية الخلابة، حيث تُغطيها المساحات الخضراء المورقة، وتُزينها المسطحات المائية والمنحوتات الفنية.

وتُوفر أجواء هادئة ورائعة تُطل مباشرة على نافورة دبي وبرج خليفة، مما يجعلها وجهة مثالية للاسترخاء والاستجمام.

تُعد حديقة دبي أوبرا مسرحًا للعديد من العروض الخارجية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والفعاليات الثقافية المتنوعة. ويستمتع الزوار بتجربة عروض حية مميزة في الهواء الطلق، محاطين بالهندسة المعمارية المذهلة وأجواء المنطقة الفريدة.

يُعد ممشى المنتزه (بروميناد) فضاءً مميّزًا تبلغ مساحته 2,760 متراً مربّعاً، ويقع أمام مبنى دبي أوبرا ويُطل على منظر كامل وساحر لبرج خليفة، مما يُضفي على التجربة جمالًا فريدًا لا مثيل له.