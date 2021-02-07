دبي : استلام كافة نتائج الفحص الطبي إلكترونياً فقط

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن وقف استلام كافة نتائج الفحص الطبي الورقية واستلامها إلكترونيا فقط، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير من العام الجاري.

وأكد العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات وتحقيق الاستراتيجية المشتركة للدولة في عملية التحول الرقمي. حيث ارتأت الإدارة تعزيز جهودها المتواصلة في تحقيق سعادة المتعاملين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم من خلال أتمتة معظم خدماتها ورفع نسبة الوصول إليها وتفعيل الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بدبي لتصبح المدينة الأذكى والأسعد بالعالم.

وقال العميد حسين بأن التأكيد على الخدمة إلكترونياً سيسهم في تيسير الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات متميزة تسعد المتعاملين وتقلل مدة إنجاز معاملاتهم من خلال أنظمة مباشرة تتواءم مع التطور السريع للخدمات الذكية. وتقلل من نسبة استخدام الورق تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات الورقية ٢٠٢١.

اعتبارا من ١٤ فبراير ٢٠٢١

سيتم ايقاف استلام كافة نتائج الفحص الطبي الورقية وسيتم استلامها إلكترونياً فقط

تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية و تفعيلاً للربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في الدولة. pic.twitter.com/ULEa5BumWa — GDRFA DUBAI إقامة دبي (@GDRFADUBAI) February 6, 2021

ودعت إقامة دبي جميع المتعاملين للاستفادة من قنواتها الذكية المختلفة للحصول على خدمات عدة منها إصدار أو تجديد الإقامة، إلغاء الإقامة اصدار وتجديدجواز السفر للمواطنين وغيرها من الخدمات التي توفرها من خلال الموقع الالكترونيsmart.gdrfad.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي gdrfa Dubai المتوفرة على الهواتف الذكية IOS أو Google play أو عبر التطبيق دبي الآن.