طرق دبي تسمح لركاب الفيري اصطحاب وسائل التنقل المرن

يأتي ذبك بهدف تعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي المختلفة، الذي سيساهم بدوره في زيادة أعداد الركاب من خلال التنوع في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور من جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى تعزيز الحركة السياحية في الإمارة.

محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات لفت بالقول: “سيكون العدد المسموح به من الدراجات الهوائية أو السكوتر (8) على متن فيري دبي مشمولة مع التذكرة المقطوعة تشجيعا لركاب الفيري على الاستفادة من هذه المبادرة المقدمة والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة.” وأوضح الهاشمي بأنه قد تم استغلال المساحة الخلفية المفتوحة لفيري دبي لوضع وسائل النقل المرن مثل الدراجات الهوائية والسكوتر بصورة آمنة تماما وبدون التأثير على حركة صعود ونزول الركاب.

وأضاف مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: “لقد تم استغلال البنية التحتية لشبكة التنقل المرن القائمة في بإمارة دبي وربطها بخطوط فيري دبي للنقل البحري، التي تتيح لمستخدمي خدمات الفيري التنقل من منطقة إلى أخرى في الإمارة مع وسائل التنقل الفردية مثل الدراجات الهوائية والسكوتر مما يحقق مرونة أكثر لهم وسهولة للوصول إلى وجهاتهم النهائية أو الوصول إلى الأماكن والمناطق، التي تضم المسارات المخصصة لأنشطتهم اليومية ودون الاعتماد على المركبات الخاصة للوصول إلى تلك الوجهات.

الجدير بالذكر أن شبكة فيري دبي للنقل البحري التابعة إلى هيئة الطرق والمواصلات تضم (9) مراكب للفيري وتعمل حالياً على خطين رئيسين هما: الخط الساحلي بين محطة الغبيبة بمنطقة بردبي ومحطة مارينا مول بمنطقة المارينا ومروراً بمحطة القناة المائية، والخط الاخر يربط بين كل من محطة الغبيبة ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، كما تعمل إدارة النقل البحري على التوسع بخدمات فيري دبي في المرحلة القادمة وبحسب التطور الحاصل في الإمارة ومخرجات الخطة الشاملة للنقل البحري 2020 – 2030.