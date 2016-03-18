“نسما للطيران” و”السعودية الخليجية” يبدأن تشغيل رحلاتهما في منتصف 2016

أكدت هيئة الطيران المدني السعودية أن شركتي السعودية الخليجية ونسما للطيران؛ السعودية المصرية، ستبدآن التشغيل الفعلي في الأجواء السعودية منتصف العام الحالي؛ 2016.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عبد الله الخريف إن “نسما للطيران” تعمل على ربط مدن الشمال ببعضها، مروراً بمركزها الرئيسي في مطار حائل؛ شمال غرب المملكة، بواقع رحلة يومياً بسعة 70 مقعداً، بينما الخليجية تنطلق من الدمام كقاعدة رئيسية إلى داخل المملكة وخارجها، بتشغيل 4 طائرات حديثة من طراز A320.

وكانت “نسما للطيران” قد حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 على الترخيص رسمياً من الهيئة العامة للطيران المدني كناقل جوي يربط مناطق المملكة انطلاقاً من مطار حائل، في حين فازت “الخطوط الجوية القطرية” وشركة “عبدالهادي القحطاني” نهاية 2012 برخصة ناقل جوي وطني في المملكة، حيث تعتزم الخطوط القطرية، تشغيل رحلاتها بالسعودية تحت اسم شركة “طيران المها”، فيما تسير شركة “عبدالله القحطاني” رحلاتها الداخلية بالمملكة تحت اسم شركة “السعودية الخليجية للطيران” التي دشنت مؤخراً هويتها التجارية استعداداً لانطلاق رحلاتها الداخلية والدولية انطلاقاً من مطار الدمام.

وفي الوقت الراهن، لا يخدم السوق المحلي في السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة، سوى شركتين هما الخطوط الجوية السعودية -الناقلة الوطنية- وشركة ناس للطيران المنخفض التكلفة، كما تحصل الخطوط السعودية -التي تشهد عملية خصخصة بطيئة- على وقود بأسعار مدعمة بخلاف شركات الطيران الخاصة؛ مما يسمح لها بتعويض الآثار السلبية للحد الأقصى لأسعار التذاكر.