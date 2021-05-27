طيران ويز إير أبوظبي تنطلق نحو 24 وجهة وتكشف عن جدول رحلاتها لصيف 2022

وتتضمن الوجهات التي تنطلق إليها رحلات الخطوط الجوية في 2022 كازاخستان، واليونان، ومصر، وسلطنة عمان، وأوكرانيا، وإسرائيل، وصربيا، وأرمنيا، وجورجيا، وقبرص، وإيطاليا، وهنغاريا، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا. وتسير “ويز إير أبوظبي” والتي انطلقت في يناير 2021، رحلاتها اليوم إلى قرابة 24 وجهة.

ويمكن للراغبين بالتخطيط لقضاء عطلة صيفية ممتعة، زيارة واحدة من الوجهات المتنوعة التي توفرها “ويز إير أبوظبي”، سواء للباحثين عن الاسترخاء على الشاطئ أو استكشاف معالم حضارية وتاريخية وغيرها من مناطق الجذب التي تلبي مختلف تفضيلات المسافرين، وحجز التذاكر من الآن على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط “ويز إير أبوظبي” بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتحرص “ويز إير أبوظبي” على تزويد المسافرين بخيارات متعددة وفرصة السفر بأمان إلى وجهات فريدة وممتعة بأسعار تنافسية. كما تتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، وذلك عبر تزويد طائراتها بنظام تهوية (HEPA) الفعال الذي يسمح بتجديد هواء المقصورة 20 مرة في الساعة الواحدة.

ويضم أسطول طائرات “ويز إير أبوظبي” 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

(للاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة الجديدة لدى شركة” ويز إير” يرجى مشاهدة الفيديو من خلال الضغط على الرابط هنا.