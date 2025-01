بقايا الصاروخ الصيني سقطت قرب جزر المالديف

أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن إحداثيات سقوط بقايا الصاروخ في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا قرب المالديف. واشار تقرير أ ف ب إلى أن أعلنت السلطات الصينية أكدت اليوم الأحد أنّ جزءا كبيرا من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، ما يضع حدا للتكهّنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

The CNSA/CMS official account on Weibo confirms that #LongMarch5 CZ5B booster has reentered at 02:24 UTC, May 9. The location of the reentry is 72.47°E, 2.65°N. https://t.co/1vJXD5P7LW The CMS website appears to be down, though.

— Ye Quanzhi (叶泉志) (@Yeqzids) May 9, 2021