دبي، وفاة رجل وامرأة في حادث سقوط سيارة رياضية من أعلى جسر بسبب السرعة الزائدة

توفي رجل وامرأة في حادث مروري أثناء قيادة سيارة رياضية بسبب السرعة الزائدة، وذلك بعد أن فشل السائق في السيطرة عليها ثم اندفاعها وسقوطها من أعلى جسر الاتحاد مول في منطقة الخوانيج بدبي بحسب ما كشفته شرطة دبي.

سائق سيارة الرياضية قادها أمس الثلاثاء، عند الساعة 23:55 ليلاً ، بسرعة عالية فوق جسر الاتحاد مول بمنطقة الخوانيج، وعند اقترابه من منحنى الجسر انحفرت السيارة،واصطدمت بالرصيف ثم اعتلت الحاجز الاسمنتي، وسقطت من أعلى الجسر نحو الشارع السفلي.

وحذر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من أن تجاوز السرعة المحددة على الطرقات، يعد السبب الأول والرئيسي لوقوع الحوادث المرورية البليغة، مشيراً إلى السرعة الزائدة تُفقد السائق القدرة على تقدير ظروف الطريق، وبالتالي عدم قدرته على السيطرة على مركبته، وزيادة فرص وقوع الحوادث المرورية البليغة.

وبين اللواء المزروعي أن السيارة ونتيجة السرعة الزائدة تابعت مسيرها في الشارع السفلي في الاتجاه المعاكس إلى أن استقرت في الجزيرة الفاصلة مساري الشارع، ومن ثم اندلعت النيران بها ما نتج عنه وفاة السائق وامرأة كانت برفقته.

وأشار اللواء المزروعي إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث والذي عمل على جمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

تحذير من السلوكيات الطائشة

وحذر اللواء سيف المزروعي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة من قبل بعض السائقين، التي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق، داعياً السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.