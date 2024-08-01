فريق التحرير by فريق التحرير

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تصل إلى 33%.. ارتفاع جديد في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة تتراوح بين 25% إلى 33% اعتباراً من اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
تذاكر المترو

شهدت مصر اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا في أسعار الخدمات الأساسية، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

نسبة الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة تتراوح بين 25% إلى 33% اعتباراً من اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.

جاء ذلك بعد أن طبقت إدارة مترو الأنفاق أسعارًا جديدة في 1 يناير 2024، قبل أن تقرر زيادتها مرة أخرى بعد مرور ثمانية أشهر.

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد الزيادة الأخيرة

  • وجاءت أسعار تذاكر المترو الجديدة على النحو التالي:
  • التذكرة من محطة واحدة حتى 9 محطات: ارتفعت من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • التذكرة من 10 محطات حتى 16 محطة: ارتفعت من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • التذكرة من 17 محطة وحتى 23 محطة: ارتفعت من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً.

ارتفاع أسعار الوقود

وكانت مصر قد رفعت أسعار مجموعة من منتجات الوقود، قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

ووفقاً للجريدة الرسمية، زادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً.

في حين شهد السولار زيادة أكبر، حيث ارتفع سعره إلى 11.50 جنيه من عشرة جنيهات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...