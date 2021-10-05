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Posted inعقارات

السعودية: اعتماد تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: اعتماد تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية
السعودية: اعتماد تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف حيث أصبح عرض العمود (لا يقل عن 20 سنتمتر) بدلاً من 25 سنتمترًا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 3.65 أمتار.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات جاءت بناء على ما رُصد عبر القنوات الاتصالية الرسمية المختلفة وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية، مشيرة إلى أنه شارك في أعمال تحديث تلك المتطلبات فرق عمل بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إضافة إلى الأمانات بمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

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