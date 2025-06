بحجة كورونا المستجد، أوراكل تنضم إلى قائمة الشركات التقنية التي تهجر وادي السيليكون

وقالت شركة البرمجيات العملاقة التي تأسست في سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، في عام 1977، إن عملية الانتقال هي جزء من مبادرات الشركة لاعتماد نهج أكثر مرونة مع موظفيها بعد جائحة كورونا المستجد بحسب وول ستريت جورنال.

وسينتقل مقر الشركة من ريدوود سيتي ، كاليفورنيا إلى أوستن ، تكساس وتقول الشركة إن يمكن للعديد من موظفيها اختيار موقع مكتبهم بالإضافة إلى الاستمرار في العمل من المنزل بدوام جزئي أو طوال الوقت.

وكانت شركة إتش بي ضمن العديد من شركات التقنية التي هجرت وادي السيليكون، بعدما أعلنت هذا الأسبوع أنها ستنقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو في سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، إلى هيوستن، بولاية تكساس.

وقالت الشركة في بيان أرباح الربع الرابع: «تعد هيوستن، أكبر مركز للتوظيف في الولايات المتحدة في إتش بي، وسوقاً جاذبة لتوظيف المواهب المتنوعة في المستقبل والاحتفاظ بها، وهي المكان الذي تقوم فيه الشركة حالياً ببناء مقر جديد على أحدث طراز».

واحتفى حاكم تكساس غريغ أبوت بإعلان انتقال أوراكل إلى ولايته على تويتر.

BREAKING: Oracle just announced they have moved their Headquarters to Austin.

Texas is truly the land of business, jobs, and opportunity.

We will continue to attract the very best.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 11, 2020