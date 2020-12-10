بحجة كورونا المستجد، أوراكل تنضم إلى قائمة الشركات التقنية التي تهجر وادي السيليكون

وقالت شركة البرمجيات العملاقة التي تأسست في سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، في عام 1977، إن عملية الانتقال هي جزء من مبادرات الشركة لاعتماد نهج أكثر مرونة مع موظفيها بعد جائحة كورونا المستجد بحسب وول ستريت جورنال.

وسينتقل مقر الشركة من ريدوود سيتي ، كاليفورنيا إلى أوستن ، تكساس وتقول الشركة إن يمكن للعديد من موظفيها اختيار موقع مكتبهم بالإضافة إلى الاستمرار في العمل من المنزل بدوام جزئي أو طوال الوقت.

وكانت شركة إتش بي ضمن العديد من شركات التقنية التي هجرت وادي السيليكون، بعدما أعلنت هذا الأسبوع أنها ستنقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو في سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، إلى هيوستن، بولاية تكساس.

وقالت الشركة في بيان أرباح الربع الرابع: «تعد هيوستن، أكبر مركز للتوظيف في الولايات المتحدة في إتش بي، وسوقاً جاذبة لتوظيف المواهب المتنوعة في المستقبل والاحتفاظ بها، وهي المكان الذي تقوم فيه الشركة حالياً ببناء مقر جديد على أحدث طراز».

واحتفى حاكم تكساس غريغ أبوت بإعلان انتقال أوراكل إلى ولايته على تويتر.

BREAKING: Oracle just announced they have moved their Headquarters to Austin. Texas is truly the land of business, jobs, and opportunity. We will continue to attract the very best. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 11, 2020

ومنح وباء كورونا المستجد عدداً من شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون ذريعة للخروج من كاليفورنيا التي أصبحت كلفة الإيجارات وأسعار المنازل فيها الأغلى في الولايات المتحدة فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب الباهظة التي تفرضها الولاية وسط تحول أوسع نطاقاً إلى العمل عن بُعد.

وكانت شركة برمجيات تحليل البيانات «بالانتير» Palantir Technologies قد نقلت أيضا مقرها الرئيسي من بالو ألتو، كاليفورنيا، إلى دنفر، بولاية كولورادو في وقت سابق من هذا العام.

كذلك الحال مع شركة دروبوكس، التي ستنتقل إلى أوستن تكساس بعد أن أعلنت في أكتوبر إنها ستتوقف عن مطالبة الموظفين بالحضور إلى مكاتبها وبدلاً من ذلك ستجعل العمل عن بُعد أسلوبا اعتياديا في العمل.

وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه انتقل إلى أوستن، وذلك بعد انتقادات هاجم فيها تعاطي ولاية كاليفورنيا مع الوباء.

في تموز (يوليو) ، اختار ماسك مدينة أوستن كموقع لمنشأة تسلا التصنيعية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 1.1 مليار دولار ، والتي يمكن أن توظف ما يصل إلى 5000 شخص.

يأتي هذا التحول عقب التزام شركات عديدة باستراتيجيات طويلة الأجل للعمل عن بُعد

وسيترتب على ذلك انتقال ملايين الأمريكيين في الأشهر المقبلة إلى مناطق أرخص وبمزايا سكن أفضل، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 23 مليون موظف أمريكي يخططون للانتقال بسبب مرونة العمل من المنزل ، وفقًا لمسح أكتوبر من مؤسسة ابورك Upwork.