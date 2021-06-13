ما هي الـ 23 مشروع سكني التي تحتضنها الرياض حاليا؟

وعن حال قطاع الإسكان في العاصمة السعودية الرياض، أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن استفسارات أريبيان بزنس حول هذه المشاريع.

حظي قطاع الإسكان في الرياض بدعم غير محدود من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الذي وجّه بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض لمضاعفة مساحات الأراضي السكنية شمال الرياض إلى الضعفين، وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

وأسهم هذا التخصيص في زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية – أحد الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني – من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير الرياض، لتنفيذ وحدات سكنية جديدة تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 265 ألف نسمة، لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها، ولمزيد من المعلومات عن ضاحية الجوان يمكن زيارة الرابط:

https://sakani.housing.sa/mega-project/542476

وتتوزع مشاريع العاصمة شمال وشرق وجنوب غرب الرياض، بعضها على أراضي الوزارة وأخرى على أراضي القطاع الخاص، وقد بدأت أعمال البناء والإنشاءات في غالبية هذه المشاريع، كما بدأ تسليم عدد من الوحدات للأسر السعودية في عدد منها.

ويعتبر شمال الرياض حالياً ورشة عمل كبيرة لتنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية باعتبارها المنطقة الأكثر طلباً ضمن ما يسمى بالرياض الجديدة بعيداً عن أواسط المدينة.

توفر هذه المشاريع وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، وأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 600ألف، لتلبية الطلب على الدعم السكني وبما يتناسب مع رغبات وتطلعات الأسر السعودية.

ويستهدف برنامج “سكني” تحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030م” لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

تقع غالبية المشاريع ضمن ضاحية الجوان والتي تتيح نحو 10 مشاريع تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق توفر مساحات للحدائق والملاعب والمرافق التجارية والترفيهية والتعليمية لتعزيز جودة الحياة، تشمل: (إسكان الرياض1، وإشراق ليفنج، وعمائر الجوهرة، مرسية، وشمس الديار، ونساج تاون –الرياض، والنرجس فيو، وسرايا الجوان، والمهندية، والرابية، ديار السعد)، غالبيتها تم طرحها خلال 2020، ولمعرفة التفاصيل حول المشاريع والخيارات السكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج “سكني” يمكن زيارة الرابط:

https://sakani.housing.sa/all-projects-map?field_project_related_to_valu…

1- مشروع “جوهرة الغروب” يضم 70 وحدة سكنية من نوع شقق، ويقع على مساحة 11,814 م2

2- مشروع “مسكن هايتس” يضم 476 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، يقع على مساحة 120,704م2وسط الرياض في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض.

3- مشروع “المرحلة الثانية لمرسية – الرابية” يحتوي 670 وحدة من نوع فيلا، على مساحة 178 ألف متر مربع.

4- مشروع “جوهرة السحاب” بحي طويق، ويوفّر 171 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة على مساحة تتجاوز 14 ألف م2

5- “المشرقية” يضم 3701 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 3.2 مليون متر مربع في شرق العاصمة.

6- مشروع “المرحلة الثانية لمرسية – المهندية” يوفر 628 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة 164,796م2.

7- مشروع “المرحلة الثانية لمرسية – سرايا الجوان” يضم 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس على مساحة 491,639م2.

8- مشروع “المرحلة الثانية لمرسية – النرجس فيو” يوفر 728 فيلا سكنية على مساحة 178,381م2

9- مشروع “المرحلة الثانية لمرسية – نساج تاون الرياض” يضم 690 فيلا على مساحة 189,137م2.

10- مشروع “شمس الديار”، يقع على مساحة 343,478 م2، ويضم 503 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس

11- مشروع “مرسيه” يقع شمال الرياض، على مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، لتوفير 5,590 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الشقق وتاون هاوس.

12- مشروع السلطان، والذي يوفر 101 شقة سكنية، على مساحة إجمالية 17.553 متر مربع.

13- مشروع “باريزيانا”، والذي يوفر نحو 686 شقة سكنية بمساحة 133-179 متر مربع، على مساحة إجمالية 813.642 متر مربع، بالقرب من شارع السويدي العام.

14- مشروع “عمائر الجوهرة”، يقع بضاحية الجوان شمال الرياض ويضم 112 شقة على مساحة تتجاوز 15ألف متر مربع.

15- مشروع “إشراق ليفنج” يوفر 2229 وحدة سكنية ما بين تاون هاوس وفلل، تقع على امتداد 554 ألف متر مربع، في ضاحية الجوان.

16- مشروع “ديار سعد”، يقع على مساحة تتجاوز 133 ألف م2 يضم 577 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس.

17- مشروع “بوابة الشرق” يوفر 3665 فيلا سكنية في شرق الرياض على مساحة تتجاوز 6.5 ملايين م2

18- مشروع إسكان الرياض1، يضم 168 شقة سكنية على مساحة تصل إلى 14 ألف م2

19- مشروع “معالي عنان” يضم 440 فيلا وتاون هاوس على مساحة 106 ألف م2 بالقرب طريقي الدمام وخريص

20- مشروع “بيوت الزامل” يوفر 155 فيلا على مساحة 40 ألف م2 في مخطط المعالي بحي الجنادرية ويسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسية (طريق الدمام، طريق خريص، طريق الشيخ جابر، طريق الجنادرية).

21- مشروع “سرايا النرجس” يوفر 1984 وحدات سكنية من نوع شقق وتاون هاوس، ويقع على مساحة تتجاوز 750 ألف متر مربع.

22- مشروع “دواوين الجزيرة” يقع جنوب الرياض ويوفر 2,111 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة 1,3 مليون متر مربع.

23- مشروع “سهيل الرياض” يشتمل على 4376 وحدة سكنية، ويمتد المشروع على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ويتضمن خيارات متعدد منها (شقق، فيلا، وتاون هاوس).