دبي تمنح أضخم عقد بناء منذ 2017

منحت شركة التطوير المحلية “وصل” عقداً هو الأكبر في دبي منذ 2017 بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية لبناء مشروع الجزيرة في دبي.

وذكرت مجلة “ميد بروجكتس“، التي تتعقب المشاريع الإقليمية، أن العقد يمثل أكبر صفقة بناء يتم توقيعها في الإمارة منذ أن حصلت شركة المقاولات المحلية “أليك” من شركة “إثراء دبي”، شركة التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على عقد بقيمة 1.36 مليار دولار لبناء مشروع “ون زعبيل” في عام 2017. وقد تم منح آخر عقد بناء أو نقل بقيمة تزيد عن 250 مليون دولار في عام 2020 عندما حصلت شركة الخليج للمقاولات العامة على العمل في مشروع جوهرة الخور في منطقة ديرة في دبي.

ويأتي منح عقد مشروع الجزيرة للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في وقت يتزايد فيه التفاؤل بسوق المشاريع في دبي. وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتمدت دبي مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، وبقيمة 4.9 مليار دولار.

ويقع مشروع الجزيرة على جزيرة بمساحة 10.5 هكتار. ومن المخطط أن يشمل المشروع عقارات تضم العلامات التجارية الفندقية “إم جي إم” و”أريا” و”بيلاجيو”.

ويقع المشروع قبالة ساحل أم سقيم بالقرب من شاطئ جميرا العام بجوار فندق جميرا بيتش ومرسى العرب. ومن المتوقع أن يضم 1400 غرفة وشقة فندقية، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والترفيه.

وقد أكملت شركة “بالحصا سيكس كونستركت” الأعمال البحرية للمشروع.