الدار العقارية تدخل سوق دبي وتطلق “جنان من الدار”

أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم عن إطلاق “جنان من الدار”، مجمّعها السكني الأول في إمارة دبي، بالشراكة مع “دبي القابضة”.

يمتاز مشروع “جنان” بموقعه المثالي مقابل منتجع الحبتور بولو، كما يقع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية ومراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة، بما فيها طريق دبي ـ العين وسيتمكن سكان في هذا المجمّع الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.

طرح المرحلة الأولى من مشروع “جنان”

ستطرح المرحلة الأولى من المشروع بحيث تكون متاحة للمشترين ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، وستضم 462 وحدةً من أصل 2,428 منزلاً، وهي تشمل وحدات تاون هاوس تتراوح بين ثلاث إلى أربع غرف نوم وصولاً إلى فلل مكوّنة من ثلاث إلى ست غرف بتشطيبات قياسية وعالية الجوّدة.

وتبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من ثلاث غرف من 2.5 مليون درهم، في حين تبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف نوم من 3.5 مليون درهم.

ويمتد مشروع “جنان” على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، حيث يمكن للمقيمين بكل سهولة ويسر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشآت، و مساحات مخصصة للتدريبات الرياضية ومرافق الصحة واللياقة البدنية، وملعب بادل تنس واستوديو يوغا.

وسيستهدف المشروع التطويري الجديد الحصول على الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED للمخطط الرئيسي وسيدمج تدابير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من مشروع “جنان” خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.