الموافقة على بيع عشرات المنازل بسعر دولار لكل منها في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية

وافق مجلس بلدي في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية على برنامج لبيع المنازل الشاغرة المملوكة للمدينة مقابل دولار واحد يوم الأربعاء، على الرغم من اعتراضات رئيس مجلس المدينة نيك موسبي الذي قال إن السياسة “تثير قلقه العميق“.

سيباع وفق نظام التسعير الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 4-1، مجموعة صغيرة من المنازل -قرابة 200 منزل، وهي مملوكة للمدينة بحسب بلومبرغ، وأدرجت على موقع Buy Into Bmore الإلكتروني بأسعار تبدأ من دولار واحد. وبالطبع وعلى غرار عروض مماثلة في إيطاليا ودول أخرى، فإن عقد البيع يشترط تجديد هذه البيوت وأغلبها تعاني من حالة متهالكة.

وتمثل المنازل الشاغرة مشكلة مستمرة منذ عقود في مدينة ماريلاند، التي تعاني من أعلى معدلات الجريمة في الولايات المتحدة والتي تتركز في عدد قليل من الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الفقر. تستحضر الخطة برنامج “البيت بالدولار” في بالتيمور في سبعينيات القرن الماضي، والذي كان يقدم عقارات مقابل دولار لأصحاب المنازل إذا قاموا بإصلاحها.

ويهدف البرنامج إلى إعطاء الأولوية للمشترين الأفراد، الذين سيسددون دولارًا واحدًا فقط، فيما سيسدد المطورون 3000 دولار. وستكون منح إصلاح المنازل البالغة 50 ألف دولار متاحة للمساعدة عند البدء بالتجديدات، ولكن يجب أن يحصل المتلقون على موافقة مسبقة للحصول على قرض بناء، وفقًا لموقع Governing.com.

وبينما يستهدف برنامج الإسكان بضع مئات من المنازل، كان هناك ما يقرب من 15000 عقار مهجور في جميع أنحاء بالتيمور اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لمجلس المدينة.