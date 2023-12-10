السعودية، شركات المقاولات تتنافس على 5 حزم في وسط جدة

تلقت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لوجهة وسط جدة، عطاءات من المقاولين لخمس حزم بناء في مشروع وسط جدة في المملكة العربية السعودية، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتغطي الحزم أربعة مشاريع بناء رفيعة المستوى، بما في ذلك الاستاد الرياضي الخاص بالمشروع. وتم منح عقد التصميم لشركة “جي إم بي انترناشيونال” GMP International العام الماضي. وتم منح العقد الهندسي لشركة “خطيب وعلمي”.

أما الحزم الأخرى التي قدم مقاولوها عطاءات فهي دار الأوبرا والمتحف، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية وأعمال البنية التحتية.

وقالت شركة وسط جدة للتطوير في حزيران / يونيو 2022 إنه تم تعيين شركة SOM ومقرها الولايات المتحدة كمهندس معماري لبناء الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية في مشروع وسط جدة.

وسيحتوي حوض الأسماك والمزرعة المرجانية على معارض تحت الماء ويهدف إلى وضع جدة والمملكة العربية السعودية في طليعة المحافظين على البيئة البحرية.

وحصلت شركة دار الهندسة، ومقرها دبي، على عقد تصميم المخطط الرئيسي المرتبط بالمرحلة الأولى للمشروع في العام الماضي.

وبالنسبة لأعمال البناء، حصلت شركة “قادة البناء الحديث” Modern Building Leaders المحلية على عقد في أيار / مايو 2022 يتضمن تسليم البنية التحتية والأعمال البحرية وهدم حوالي 400 مبنى.

يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيسي لوجهة “وسط جدة”، المطورة على مساحة 5.7 مليون متر مربع؛ وستنتهي المرحلة الأولى لأعمال التطوير في نهاية 2027.

وتضم الوجهة ست مناطق تكمل بعضها البعض؛ الواجهة البحرية بشواطئها الرملية، المنطقة الرياضية التي تحتضن الاستاد الرياضي وقرية رياضية متكاملة، منطقة البيئة والصحة، ومنطقة الثقافة والإبداع التي تجمع الفن والثقافة، بالإضافة إلى منطقة المرسى واليخوت التي تجمع الجذب العالمي بلمسة محلية فريدة، وتتوج هذه المناطق بالمنطقة الوسطى التي تمثل قلب وسط جدة النابض.