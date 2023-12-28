البناء المستدام في السعودية يطبق على ٧٠ مشروع



أعلن برنامج البناء المستدام عن إنجازات استثنائية حيث نجح في تطبيق معايير الاستدامة على أكثر من 70 مشروعاً وطنياً بمساحات فاخرة تتجاوز 50 مليون متر مربع.

تم تنفيذ هذه المعايير لرفع مستوى الاستدامة في مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، من خلال نظام تقييم الاستدامة المتقدم، الذي يُعد أحد نتائج برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تعكس هذه الجهود التزاماً فعّالاً بتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والحد من استهلاك الطاقة والمياه، مما يُسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.

البرنامج يعمل على تعزيز المشهد الحضري وتشجيع الهوية المحلية في المناطق، وكذلك زيادة العائد الاستثماري عبر الاستفادة الفعّالة من الموارد الطبيعية.

البناء المستدام” أكد أن معايير تقييم الاستدامة المطبقة تسهم في تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن مخلفات البناء والمواد، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء وإنشاء مسارات آمنة للمشاة وراكبي الدراجات.

كما أشار إلى أن شهادات تقييم الاستدامة تتم وفقًا لمعايير عالية الكفاءة وتتوافق مع كود البناء السعودي.

وفقًا لبرنامج البناء المستدام، تتمحور مرتكزات تقييم الاستدامة حول البيئة والاقتصاد والمجتمع، بهدف تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة اليومية للسكان.

يمكن تطبيق هذه المعايير على المباني الجديدة والمباني القائمة لضمان استدامة العمليات والتصميم.



البرنامج يراعي تقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير ويصنفها استناداً إلى النقاط التي تم الوفاء بها، حيث يتم تصنيف المباني والمجتمعات والمشاريع بناءً على خمس مستوياتبحسب النقاط المحرزة، والتي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي، وبعد الالتزام بالمعايير يتم منح الشهادة حسب المستوى المحقق.



يُذكر أن برنامج البناء المستدام يوفر العديد من الخدمات التي تساهم في رفع جودة واستدامة المباني والمجتمعات، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومباني أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء، والمساهمة في رفع كفاءة السوق .