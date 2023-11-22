ارتفاع كبير في إيجارات المكاتب في السعودية

يشهد أداء سوق المكاتب في المملكة العربية السعودية توسعاً مع ترقب للمخزون المستقبلي، وفق التقرير الصادر عن “سي بي آر إي” للربع الثالث من عام 2023 الخاص بأسواق المكاتب والعقارات الصناعية في المملكة.



المكاتب

وقد سجل مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض صعوداً بنسبة 60% في مساحاته المكتبية المؤجرة قيد الانشاء خلال الربع الثالث من عام 2023؛ في حين شهد معدل عرض المساحات القابلة للإشغال ارتفاعاً كبيراً ووصل إلى 92.2%.

واستحوذت شركتان من كبرى شركات الاستشارات الإدارية على حوالي 22 ألف متر مربع من المساحة المكتبية في مركز الملك عبدالله المالي. وفي حين أن الطلب لا يزال متمركزاً بشكل كبير نحو الرياض، فإن “سي بي آر إي” تتوقع اتجاه الطلب بشكل أقل إلى جدة ومنطقة الدمام الحضرية. من حيث المعروض القادم من المساحات المكتبية عالية الجودة في العامين المقبلين، تشمل الإضافات الرئيسية في سوق المكاتب في الرياض توفير 166,100 متر مربع في مركز الملك عبدالله المالي، و200 ألف متر مربع في “ازدهار بارك”، و60 ألف متر مربع في “اس تي سي سكوير” STC Square، وأكثر من 60 ألف متر مربع في المرحلة الثانية من “ليسن فالي”.

وقد أدت هذه العوامل إلى تسجيل الإيجارات في الأماكن الأكثر طلباً مثل مركز الملك عبدالله المالي مُعدّلات نمو تبلغ 23.6% في الربع الثالث من عام 2023، حيث تبلغ الإيجارات حالياً 2617 ريالاً سعودياً للمتر المربع. ونمت إيجارات الفئة “أ” بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى متوسط 1900 ريال لكل متر مربع. وشهدت إيجارات مكاتب الفئة “ب” زيادة بنسبة 18.9% في فترة 12 شهراً حتى أيلول / سبتمبر 2023، حيث استقرت بمتوسط إيجار قدره 1529 ريالاً للمتر المربع. وبلغت مستويات الإشغال في شريحة الفئة “أ” في السوق في الرياض إشغالاً كاملاً في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الفترة نفسها، ظل متوسط مُعدّل الإشغال في الفئة “ب” ثابتاً عند 99.4% وارتفع متوسط مُعدّل الإشغال في المكاتب الرئيسية بنسبة 8.2% ليصل إلى 92.2%.

وحقق سوق المكاتب في الدمام والخبر نمواً على مستوى جميع الشرائح في الربع الثالث من عام 2023. وبدءاً من الدمام، شهدت شريحة الفئة “أ” نمواً في متوسط إيجاراتها بنسبة 7.5%؛ حيث استقر عند سعر 950 ريالاً للمتر المربع، بينما ارتفعت إيجارات الفئة “ب” بنسبة 4.8%، مسجلة في المتوسط سعر 550 ريالاً للمتر المربع.

وفي الخُبر، شهدت مكاتب الفئة “أ” نمواً بنسبة 9.0%؛ حيث بلغ متوسط الإيجارات في هذه الفئة الآن 1090 ريالاً لكل متر مربع. وارتفع متوسط الإشغال في المدينتين بشكل إيجابي في الربع الثالث من عام 2023، حيث شهدت شريحة الفئة “أ” في الدمام والخبر زيادة سنوية بنسبة 3.3% و7.1% لتصل إلى 83% و82.1% على التوالي. وارتفع متوسط مُعدّل الإشغال في الفئة “ب” في الدمام بنسبة 2.2% في العام حتى الربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى نسبة 68.6%.

وسجلت فئتا المكاتب في جدة ارتفاعاً في متوسط الإيجارات في الربع الثالث من عام 2023؛ إذ وصل إيجار مكاتب الفئة “أ” إلى 1356 ريالاً لكل متر مربع ليُسجِّل نمواً بنسبة 17.9%. ونجحت الفئة “ب” في رفع متوسط إيجاراتها بنسبة 1% ليصل سعر الإيجار إلى 707 ريالات للمتر المربع. وشهد متوسط الإشغال في الفئتين ارتفاعاً بنسبة 2.5% للفئة “أ” و4.7% للفئة “ب”؛ ما أدى إلى تحقيق متوسط الإشغال بنسبة 92.5% و80% على التوالي.



القطاع الصناعي

وشهد القطاع الصناعي خلال الربع الثالث من عام 2023، إعلان المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يستهدف توفير 59 مركزاً لوجستياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، ليرتفع عددها من 21 مركزاً قيد التشغيل حالياً. ويهدف المخطط إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) إلى توفير البنية التحتية المطلوبة والخدمات ذات الصلة للمساعدة في التمكين من تطوير هذه المراكز المستقبلية. ومن بين الأهداف الرئيسية للمخطط الوصول إلى تصنيف العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي، ومعالجة 40 مليون حاوية ونقل 4.5 مليون طن من البضائع المشحونة جواً. علاوة على ذلك، شهد الربع الثالث من عام 2023 إتمام العديد من الاتفاقيات الرئيسية داخل شركة مدن، حيث استحوذت شركة “إيفا فارما” على 50 ألف متر مربع من الأراضي في منطقة سدير، في شمال الرياض لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج أكثر من 990 مليون وحدة سنوياً. تم توقيع اتفاق أخرى مع بائع التجزئة “B4L” لإنشاء مركز توزيع مؤتمت بالكامل على مساحة 38 ألف متر مربع.

وفي الرياض، ارتفع متوسط الإيجارات للمستودعات في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية إلى 195 ريالاً للمتر المربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30.3% في السنة حتى الربع الثالث من عام 2023. وتبلغ الإيجارات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية في شرق ووسط الرياض 294 ريالاً للمتر المربع و119 ريالاً للمتر المربع، وهما النسبتان الأعلى والأدنى في العاصمة على التوالي.

وانخفض متوسط الإيجارات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية في جدة بشكل طفيف بنسبة 0.7% خلال فترة الاثني عشر شهراً حتى الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بالعام السابق. ومن حيث المُعدّلات المحققة، بلغ متوسط الإيجارات في شمال جدة 223 ريالاً للمتر المربع، بينما شهد جنوب جدة متوسط إيجارات قدره 137 ريالاً للمتر المربع.

وتحسن متوسط إيجارات الدمام والخبر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 19.8% و16.4% على التوالي. وفي الدمام، ارتفع متوسط الإيجارات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية إلى 252 ريالاً للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط الإيجارات في الخُبر حالياً 235 ريالاً للمتر المربع.

طلب مرتفع على المساحات المكتبية النوعية

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “سي بي آر إي” في دبي إن “سوق العقارات التجارية شهد مستويات عالية من الطلب على المساحات المكتبية النوعية خصوصا في مدينة الرياض خلال الربع الثالث من عام 2023، بسبب الطلب المتنامي من قبل الشركات العالمية القادمة مؤخراً الى المملكة، تماشياً مع مبادرة المقرات الاقليمية، بالاضافة الى الطلب المتزايد النابع من الجهات المحلية التي تبحث عن مساحات مكتبية ملائمة بشكل مستمر، مما أدى الى تأجير مساحات مكتبية لا تزال تحت الانشاء. وفي ما يخص ما تبقى من عام 2023، يتوقع أن تستمر مستويات الاداء بالزخم نفسه في ظل محدودية المتوفر من المساحات الملائمة مع اقبال كيانات جديدة على المملكة العربية السعودية”.