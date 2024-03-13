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%90.8 إشغالات فنادق دبي خلال فبراير 2024

أعلى مستويات الإشغال في فنادق دبي سجلت خلال الأيام 20 و21 و22 فبراير/شباط، بنسب 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت مستويات الإشغال في فنادق دبي خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 3.4% وسجلت نحو 90.8%، وفقا لبيانات صادرة عن شركة “CoStar “.

وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الشركة المتخصصة في توفير تحليلات وبيانات أسواق العقارات وقطاع الفنادق حول العالم، سجل متوسط السعر اليومي للغرفة خلال فبراير/شباط نحو 887.06 درهم بارتفاع نسبته 9.3%.

فنادق دبي

وقالت شركة “CoStar “، إن إيرادات الغرفة الواحدة في فنادق دبي ارتفعت بنسبة 13.1%، لتسجل 805.21 درهم في فبراير/شباط الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى مستويات الإشغال في فنادق دبي سجلت خلال الأيام 20 و21 و22 فبراير/شباط، بنسب 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي.

وخلال شهر فبراير/شباط بأكمله سجلت مستويات الإشغال اليومي في فنادق دبي أعلى من 80%، وبلغ أعلى سعر للغرفة الواحدة في 21 فبراير/شباط عند 1114 درهما.

وساعدت العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي استضافتها إمارة دبي خلال شهر فبراير/شباط في ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق، ومن بين هذه الفعاليات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والتي أقيمت في الفترة بين 15 و25 فبراير/شباط الماضي.

ومن ضمن الفعاليات التي شهدتها دبي وساعدت في زيادة نسبة إشغال الفنادق/ معرض جلفود الذي انعقد بين 19 و23 فبراير/شباط، وبطولة دبي للأسواق الحرة للتنس بين 18 فبراير/شباط و2 مارس/آذار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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