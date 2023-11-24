بطاقة “الملياردير” المصنوعة من الذهب تحقق أحلام الأثرياء في دبي



تم إطلاق بطاقة محدودة الإصدار في دبي تسمى بطاقة Billionaire “الملياردير” بالشراكة مع شركة Insignia، ومصمم المجوهرات والساعات Jacob & Co.

صُنعت بطاقة الملياردير باستخدام مواد غير البلاستيك المستخدمة تقليديًا وتتضمن الذهب والماس.

وقال أحد أعضاء فريق Insignia أ لـ “أريبيان بزنس” إن البطاقة مخصصة حصريًا للأفراد ذوي الثروات الصافية العالية والمرتفعة للغاية مع شرط إنفاق حد أدنى يبلغ 500,000 دولار وصافي ثروة يبلغ حوالي 30 مليون دولار وما فوق.

وأضاف: “البطاقة الائتمانية عالية الجودة ويتم تعريفها على أنها “قطع فنية” و”استثمار مدى الحياة”.

ويتم أيضًا توفير مساعد شخصي مخصص لأصحاب البطاقات على مدار الساعة طوال أيام السنة، مما يوفر مساعدة شاملة.

وتقدم بطاقة Billionaire إمكانية الوصول الحصري إلى المواقع العالمية المخصصة فقط للمدعوين.

قائمة فوائد بطاقة “الملياردير”

مساعد شخصي متاح طوال اليوم وعلى مدار السنة.

نقاط قابلة للاسترداد مقابل سلع وخدمات فاخرة.

طيران خاص مخصص وأسعار تفضيلية.

مساعد VIP في المطار، بما في ذلك إدارة الجمارك ومراقبة جوازات السفر والصعود وعمليات النقل والتسوق المعفي من الرسوم.

برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة: معالجة استردادات الضرائب المؤهلة نيابة عن صاحب البطاقة وإعلامك عند تطبيق الائتمان على البطاقة.

عضوية LoungeKey المجانية: 1,000 صالة انتظار في المطارات حول العالم وزيارتان مجانيتان.



مجموعة فنادق Insignia: مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيمة المضافة الحصرية في العقارات الرائدة حول العالم، ومعدلات تجوال خاصة للهواتف المحمولة والوصول إلى أرقام ذهبية، وأحدث التقنيات وملحقات الهاتف المحمول والوصول إلى منصة تسوق عبر الإنترنت حصرية حيث يوجد سلع فاخرة نادرة ومحدودة الإصدار يصعب العثور عليها خدمة البطاقة والعملاء على مدار الساعة طوال أيام السنة.

توفر العملات: العملات الأساسية بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري لتجنب رسوم سعر الصرف أثناء السفر.

دورة فوتره دفع مؤجلة: الفواتير الشهرية تسمح بـ 56 يومًا دون دفع أو رسوم بوابة إلكترونية خاصة حيث يمكن لموظفي صاحب البطاقة التحقق من الأرصدة وتعديل إعدادات البطاقة الضرورية، أمان محسّن ضد الاحتيال ومراقبة نشاط البطاقة بشكل استباقي.

بطاقة استبدال في حالات الطوارئ: يمكن استبدال بطاقتك بسرعة في أي مكان في العالم في حالة الفقد أو السرقة أو التلف.

حدود إنفاق مرنة

القدرة على تفويض المعاملات ذات القيمة العالية دون موافقة مسبقة أو تأخير

يتم قبول البطاقة في ملايين المتاجر وأجهزة الصراف الآلي في أكثر من 200 دولة حول العالم

سفر فاخر وتأمين يغطي النفقات.