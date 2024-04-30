مريض بالسرطان يفوز بـ 1.3 مليار دولار رابع أكبر جائزة يانصيب في التاريخ

فاز رجل من بورتلاند بجائزة بـ 1.3 مليار دولار سيحصل منها على أكثر من 400 مليون دولار بعد خصم الضرائب بعد الفوز الكبير الذي حققه بسحب باور بول هذا الشهر، ويخطط تشينغ سايفان، وهو رجل مريض بالسرطان، لتقسيم الأموال بالتساوي مع صديقة شاركت في شراء بعض تذاكر اليانصيب وهي عادة منتشرة في بعض دول آسيا لتقاسم كلفة شراء عدد من التذاكر لزيادة فرص الفوز بدلا من تذكرة واحدة.

وفي يوم الاثنين الموافق 29 أبريل، أعلن يانصيب ولاية أوريغون، وسط ضجة كبيرة في مدينة سالم بولاية أوريجون، أن تذكرة يانصيب رابحة بقيمة 1.326 مليار دولار قد تم شراؤها من قبل تشنغ، 46 عامًا، وزوجته دوانبين، 37 عامًا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

فاز الزوجان بأكبر جائزة يانصيب على الإطلاق في ولاية أوريغون، لكنهما أعلنا أنهما سيتقاسمان أرباحهما مع صديقتهما لايزا تشاو، 55 عامًا، التي تبرعت بمبلغ 100 دولار لمساعدتهما في شراء مجموعة من التذاكر.

وقال سايفان صاحب التذكرة التي تحمل الأرقام الستة الفائزة، وهو مهاجر من لاوس، إنه في الأسابيع التي سبقت السحب قام بتدوين أرقام التذكرة على قطعة من الورق ونام معها تحت وسادته. وتوسل لربه من أجل أن يفوز قائلاً: “أنا بحاجة إلى بعض المساعدة – لا أريد أن أموت بعد إلا إذا قمت بشيء من أجل عائلتي أولاً”.

تم بيع تذكرة باور بول الفائزة في أوائل أبريل في أحد متاجر بلايد بانتري Plaid Pantry في بورتلاند، ليأتي السحب وينهي سلسلة من الخسارات التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر. وقالت شركة سحب يانصيب أوريغون إنها يجب أن تمر بعملية أمنية وتدقيق قبل الإعلان عن هوية الشخص الذي تقدم للمطالبة بالجائزة.

بموجب قانون ولاية أوريغون فإنه لا يمكن للاعبي اليانصيب أن يبقوا مجهولي الهوية، وعليهم إشهار هويتهم علنا والمطالبة بالجائزة الكبرى خلال عام من الفوز بها. وكانت الجائزة الكبرى قد تراكمت قيمتها وزادت عندما لم يتمكن أحد من الفوز بقيمتها التي وصلت مليار دولار. وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 621 مليون دولار قبل الضرائب إذا اختار الفائز الحصول على مبلغ مقطوع بدلاً من الأقساط السنوية المدفوعة على مدى 30 عامًا، مع دفع فوري يتبعه 29 قسطًا سنويًا. تخضع الجائزة للضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية في ولاية أوريغون.

تعد الجائزة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار رابع أكبر جائزة يانصيب Powerball في التاريخ، وثامن أكبر جائزة بين ألعاب الجوائز الكبرى في الولايات المتحدة، وفقًا لليانصيب في ولاية أوريغون. يذكر أن أكبر جائزة يانصيب أمريكية تم الفوز بها كانت 2.04 مليار دولار في كاليفورنيا في عام 2022.