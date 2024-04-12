تم الإعلان مؤخرا عن وفاة النجم السابق أو جي سيمبون الذي هزت قضيته أمريكا وقسمتها بين غالبية السود المؤيدين لحكم براءته والبيض الذين صعقهم حكم براءته من قتل زوجته وصديقها، بعد أن أثبتت المحاكمة قيام الشرطة بلوس أنجلوس بدس دليل مفبرك ضده.

ونشرت عائلة النجم السابق مساء الخميس، على حساب سيمبسون الرسمي بموقع إكس، أنه توفي بعد صراع مع السرطان، وهو ما أكده محامي سيمبسون لموقع تي إم زد، وأنه توفي ليل الأربعاء في لاس فيغاس عن 76 عاما.

سيمبسون نجم كرة القدم الأميركية السابق والممثل في هوليوود، نال حكما بالبراءة في محاكمة بالتسعينات سميت بمحاكمة القرن بعد أن استمرت على مدى أحد عشر شهرا، وقتل سيمبسون زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها نادل المطعم رون غولدمان في 12 يونيو 1994.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

كيف نال سبمسون حكم البراءة؟

صدر الحكم ببراءة سيمبسون من قبل هيئة محلفين من السود وهي من مجتمع كان غاضبا من تبرئة ضباط شرطة لوس أنجلوس المتورطين في الضرب الوحشي في عام 1991 بحق رودني كينغ الأمريكي من أصل أفريقي، كانت الغالبية العظمى من الأمريكيين البيض يعتقدون دائمًا أن سيمبسون مذنب، إلا أن 69 بالمائة من الأمريكيين السود اعتبروا أو جيه ضحية بريئة للعنصرية في ذلك الوقت. وحتى اليوم، تظهر استطلاعات الرأي أن ما يقرب من النصف ما زالوا يعتقدون ذلك.

زوج من القفازات لعب دورا أساسيا في تبرئة سيمبسون من جرائم القتل، و أثبتت القفازات الجلدية السوداء، التي قام عناصر الشرطة بدسها والزعم أن القاتل ارتداها أثناء جرائم القتل، ظهرت في المحاكمة أصغر كثيرا من يدي سيمبسون و كانت أبرز الأدلة الحاسمة لتبرئته.