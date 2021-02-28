السعودية: مراكز جديدة للقاحات في جازان وتبوك

اعتمدت الشؤون الصحة بمنطقة جازان 25 مركزاً للقاح كورونا بجميع محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال الحاصلين على مواعيد لأخذ لقاح كورونا ابتداء من يوم غد.

وبينت أن عدد المواعيد المتاحة للمسجلين عن طريق تطبيق صحتي بلغت حتى اليوم 15288 موعداً في جميع مراكز تقديم اللقاح بالمنطقة.

ودعت المواطنين والمقيمين للإسراع بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة الفئات التي حددتها وزارة الصحة كأولوية لأخذ اللقاح.

وفي تبوك أكملت الشؤون الصحية بالمنطقة جاهزيتها لإطلاق 6 مراكز للقاح كوفيد 19 بمدينة تبوك، و6 مراكز في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى المركز الرئيس للقاح.

وأوضحت صحة ” تبوك” أن المراكز تشمل مركزي السعادة والنهضة ومركز الخالدية والمصيف والسليمانية والمنشية، وفي المحافظات جُهز مركز الصمدة بضباء ومركز البدع بمحافظة البدع ومركز النهضة بتيماء وأبو شجرة في أملج ومركز القادسية بمحافظة حقل ومركز الفريعة بالوجه.

وأشارت أن مواعيد المراجعين في هذه المراكز سوف تكون متاحة من الساعة الثامنة صباحا بدوام ممتد إلى الساعة الثانية عشر ليلاً .