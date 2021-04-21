اتهام بيل غيتس بإعاقة الجهود العالمية لتوزيع لقاح كورونا المستجد

ويشير التقرير إلى أن في بداية الجائحة هيمنت روح التعاون والتنسيق بين الدول تحت مظلة منظمة الصحة العالمية سعيا وراء استجابة عالمية موحدة لإنتاج علاج ولقاح لفيروس كورونا المستجد دون قيود الملكية الفكرية كما فعلت جامعة اكسفورد، ألا أن بيل غيتس قام في أبريل العام الماضي بالهيمنة على تلك المبادرة عبر مشروع باسم مسرع بيل غيتس (Covid-19 ACT-Accelerator) للسيطرة على المبادرة بزعم تنظيم البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع العلاجات واللقاحات.

وسرعان ما كرّست مبادرة بيل غيتس ضرورة الالتزام الطويل الأمد باحترام الملكية الفكرية الحصرية. حججه الضمنية – أن حقوق الملكية الفكرية لن تمثل مشاكل لتلبية الطلب العالمي أو ضمان الوصول العادل ، وأنه يجب حمايتها ، حتى أثناء الوباء وها هو العالم يخسر معركة احتواء جائحة كورونا المستجد بعد أن أتاحت مكانة بيل غيتس التي كرسها في قطاع الأدوية والطب كصانع قرار حكيم ومتنور، فيما تتكشف حاليا فداحة الفشل العالمي في توزيع لقاحات كورونا المستجد بسبب قيود كثيرة حاول بيل غيتس التقليل من شأنها عند قيادته لجهود منظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية.

Respected @POTUS, if we are to truly unite in beating this virus, on behalf of the vaccine industry outside the U.S., I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of the U.S. so that vaccine production can ramp up. Your administration has the details. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 16, 2021

وها هو أكبر مُنتج لقاحات بالعالم يحث بايدن على رفع حظر تصدير المواد الخام، ونقلت رويترز مطالبة الرئيس التنفيذي لأكبر مُنتِج للقاحات في العالم، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفع الحظر على تصدير المواد الخام للقاحات، محذراً من أنه يعرقل إنتاج اللقاحات في أجزاء أخرى من العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”معهد سيروم” الهندي للمصل واللقاح أدار بوناوالا، في تغريدة عبر “تويتر”: “فخامة رئيس الولايات المتحدة، إذا أردنا أن نتحد حقاً في التغلب على هذا الفيروس، نيابة عن صناعة اللقاحات خارج الولايات المتحدة، أطلب منك بكل تواضع رفع الحظر المفروض على صادرات المواد الخام من الولايات المتحدة حتى يمكن زيادة إنتاج اللقاح”.

وكان المعهد قد عقد شراكة مع شركة أسترا زينيكا ومؤسسة جيتس وتحالف جافي العالمي للقاحات وذلك لتصنيع ما يصل إلى مليار جرعة لتزويد الدول الفقيرة بها.

بعث 10 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى البيت الأبيض، الخميس، يحثون فيها بايدن على دعم دعوة الهند، وجنوب إفريقيا إلى منظمة التجارة العالمية لرفع قواعد الملكية الفكرية للقاحات، حسبما ذكرت “أسوشيتد برس”.

يذكر أن تحقيق صحفي كشف العام الماضي كشف أن بيل غيتس دفع عبر مؤسسته لوسائل إعلامية ما يزيد عن 250 مليون دولار لمؤسسات صحفية مثل كل من الجزيرة وبي بي سي ونيويورك تايمز.

https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php