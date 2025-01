اتهام بيل غيتس بإعاقة الجهود العالمية لتوزيع لقاح كورونا المستجد

ويشير التقرير إلى أن في بداية الجائحة هيمنت روح التعاون والتنسيق بين الدول تحت مظلة منظمة الصحة العالمية سعيا وراء استجابة عالمية موحدة لإنتاج علاج ولقاح لفيروس كورونا المستجد دون قيود الملكية الفكرية كما فعلت جامعة اكسفورد، ألا أن بيل غيتس قام في أبريل العام الماضي بالهيمنة على تلك المبادرة عبر مشروع باسم مسرع بيل غيتس (Covid-19 ACT-Accelerator) للسيطرة على المبادرة بزعم تنظيم البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع العلاجات واللقاحات.

وسرعان ما كرّست مبادرة بيل غيتس ضرورة الالتزام الطويل الأمد باحترام الملكية الفكرية الحصرية. حججه الضمنية – أن حقوق الملكية الفكرية لن تمثل مشاكل لتلبية الطلب العالمي أو ضمان الوصول العادل ، وأنه يجب حمايتها ، حتى أثناء الوباء وها هو العالم يخسر معركة احتواء جائحة كورونا المستجد بعد أن أتاحت مكانة بيل غيتس التي كرسها في قطاع الأدوية والطب كصانع قرار حكيم ومتنور، فيما تتكشف حاليا فداحة الفشل العالمي في توزيع لقاحات كورونا المستجد بسبب قيود كثيرة حاول بيل غيتس التقليل من شأنها عند قيادته لجهود منظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية.

Respected @POTUS, if we are to truly unite in beating this virus, on behalf of the vaccine industry outside the U.S., I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of the U.S. so that vaccine production can ramp up. Your administration has the details.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 16, 2021