بسمة، تقنية علاج تقويم الأسنان عن بعد في السعودية والإمارات، هل تأمن لها؟

يعيش قطاع طب الأسنان تحت وطأة أزمة كورونا التي فاقمت خسائر هذا القطاع مع تصنيف تقارير عالمية مهنة طب الأسنان تحت تصنيف الأكثر خطورة في ظل الجائحة مما أبرز إمكانيات الطب عن بعد باستخدام تقنيات عديدة. فالأشخاص الأصحاء سيعانون من إهمال صحة الفم والأسنان مما يلحق ضررا كبيرا أيضا بمناعة الجسم في هذه الفترة الحرجة مع الجائحة.

ورغم التحول الجذري الذي يشهده قطاع الطب في العالم والمنطقة إلا أن طب الاسنان يواجه بمرونة أحيانا إجراءات الإغلاق المفروضة، والتوصيات الجديدة للوقاية من العدوى، إلى جانب الحاجة المتزايدة لتجهيزات الحماية الشخصية باهظة الثمن، أصبحت إدارة عيادة سنّية واحدة، فضلاً عن مجموعة من عشرات العيادات، اختباراً لقوة التحمل والقدرة على التكيف، وفي لقاء اجراه محرر أريبيان بزنس مع رجل الأعمال وطبيب الأسنان شريف مسعود، يظهر أن بعض أنواع العلاجات تحقق كفاءة فعلية وتتكامل منطقيا مع أسلوب العلاج عن بعد. هاهي عيادات بسمة BASMA.com تعلن عن العلاج عن بعد في عمليات تقويم الاسنان باستخدام المصفّفات – أقواس تقويم الأسنان الشفّافة.

يتوفر علاج التقويم عن بعد من بسمة في لبنان والسعودية والإمارات وتعمل الشركة من بريطانيا.

يؤكد طبيب الأسنان شريف مسعود أنه لم يأبه في البداية لما شاهده من انتشار لخدمة علاج الأسنان عن بعد لأنها تبدو بعيدة المنال فعليا، ولكنه اكتشف لاحقا أنها تقدم وسيلة فعالة في العلاج، فكيف بدّل رأيه من عدم التصديق إلى ريادة هذه التقنيات وتقديمها في الخليج العربي؟

يقول الدكتور شريف إن الأمر هو تكامل بين العلاج عن بعد والعيادات المتعاونة لتقديم هذه الحلول أي أنها حلول هجينة تتكامل بين دور طبيب الأسنان، من خلال عيادات تمثل خدمة بسمة، ومهام تنجزها التقنية مثل عمل نموذج للأسنان من خلال مسح ثلاثي الأبعاد لتشكيل صورة مجسمة لها ثم تصنيع أقواس التقويم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ولكن ماذا عن الانتقادات والثغرات في هذا العلاج؟

قام محرر أريبيان بزنس باستكشاف الخدمة، وتبين أن هناك خطوات تضمن دقة العمل مثل تقديم معلومات عن حال الأسنان في الفكين وصور أولية وسجل العلاج لدى طبيب الأسنان وضرورة أن يكون من يسعى للخدمة قد تجاوز 18 عاما. والخطوة الأولى بعد تقديم إجابات عن استبيان هي تحميل صور الفكين، وبعد معاينتها سيقوم الأطباء بتشخيص الحالة فإما يتم قبولها للعلاج أو يطلب من المتقدم للعلاج أن يقوم بخطوات أخرى لدى طبيب الأسنان المعتمد لدى الشركة أو حتى غيره بحسب وضع العلاج بعد التقييم والتشخيص، فمثلا، يتم اختيار الحالات البسيطة والمتوسطة للأسنان التي تحتاج للتقويم وهي تمثل قرابة 80% من حالات علاج التقويم.

يتجه بعدها من يسعى للعلاج إلى عيادة أسنان معتمدة لالتقاط صور اكس راي بانورامية للفكين.

ولكن هل هناك توفير لخيار العلاج عن بعد؟ تصل كلفة التقويم إلى حد 6 آلاف ريال سعودي ويتم تقسيطها شهريا حتي انتهاء مدة العلاج.

ماذا عن الخصوصية وحماية معلومات المريض؟

يؤكد طبيب الأسنان شريف إن الشركة تعمل من بريطانيا وهي تمتثل لأعلى معايير حماية الخصوصية وبيانات من يخضع للعلاج عن بعد.

دفعت جائحة كوفيد-19 أطباء الأسنان وأطباء تقويم الأسنان إلى التأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد ودخول مرحلة جديدة تنطوي على الكثير من الابتكارات التقنية وسبل التعاون، عبر اتخاذ أفضل التدابير والممارسات التشغيلية التي تعود بالنفع على كل المعنيين.

عيادات طب الأسنان دخول المراحل الأولى من التحول الرقمي في بعض الأسواق، حتى قبل ظهور الجائحة. لكن أعتقد بأن الجائحة قد عززت عمليات التحول الرقمي، التي ستستمر في إحداث تغييرات واسعة في عالم طب الأسنان سترحّب بها معظم عيادات أطباء الأسنان وأطباء تقويم الأسنان، لما تحمله من مزايا كبيرة بالنسبة لأعمالهم.

وتقوم عيادات بسمة باستخدام أحدث التقنيات لتقديم علاجات تقويم الأسنان بالمصففات الشفافة 100% من المنزل وتحت إشراف أخصائيي تقويم الأسنان المعتمدين. وتقول الشركة إن المصفّفات الشفافة هي أفضل بديل للتقويم المعدني، فهي مصممة من قوالب شفافة لتُناسب تماماً شكل الأسنان. وتأتي بهيئة شفافة ومريحة وقابلة للإزالة، وتساعد في الحصول على أسنان مستقيمة بدون ألم، بغضون 6 أشهر.

و بفضل متابعة العلاج عن بُعد، يمكن للمريض – الزبون أن يبدأ بعلاجه من أي مكان في العالم دون عبء تكاليف العيادة وزيارات الطبيب. سيبقى المريض على اتصال مع طبيب الأسنان طيلة فترة العلاج للتأكد من كل الخطوات.

• ينقسم علاج تصفيف الاسنان من المنزل إلى 3 خطوات بسيطة: أخذ الطوابع من المنزل مع متابعة فريق بسمة له، ثم إرسال الطوابع للعيادة ليقيّم الأطباء حالة الأسنان ثم يتم تصميم خطة العلاج. الموافقة على خطة علاجك وطلب علبة المصففات لتبدأ العلاج من المنزل.

ويلفت الدكتور شريف مؤسس بسمة إلى أن الجائحة بدّلت حياتنا اليومية، لذلك أصبحت الناس تُفضّل تجربة علاج تصفيف الأسنان من المنزل. بفضل المتابعة والرعاية عن بُعد، بإمكانك أن تتجنّب زيارات العيادة والحصول على أفضل بديل للتقويم المعدني والاستفادة من الرعاية من المنزل بكبسة زر دون المجازفة للتعرّض للوباء. كما أنه هناك الفوائد الصحيّة، فمع الابتسامة الصحيّة ستتمتع بحياة صحيّة أكثر، إذ لا يؤدي علاج تصفيف الأسنان فقط إلى تعزيز ثقتك بنفسك، بل يساعد أيضًا على تحسين صحة فمك، مما يدعم نظام المناعة لديك.

كما أن الأسنان المستقيمة أسهل في التنظيف، مما يقلل من خطر تراكم البكتيريا وتآكل بنية أسنانك، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراضًا و إلتهابات في اللّثة. يمكن للأسنان المستقيمة أن تقلل من آلام الفك وتساعد على هضم أفضل للطعام من خلال المضغ بشكل صحيح. ويختم بالقول:” إن الحفاظ على صحة الفم يمكن أن تساهم أيضًا في الوقاية من المشاكل الصحيّة الأخرى وكيفية إدارتها – مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.”