وزارة الصحة السعودية تعتمد العلاج الافتراضي للجلطة الدماغية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها أضافت خدمات الجلطة الدماغية الافتراضية في موسم الحج، وذلك لكون السكتة الدماغية من أهم مسببات الوفاة والإعاقة الدائمة، خصوصاً وأن الفترة الذهبية للعلاج ضيقة ولا تتجاوز 4 ساعات ونصف فقط، إضافة إلى ندرة عدد المتخصصين فيها. وقد قام فريقي السكتات الدماغية والعناية المركزة في مستشفى صحة الافتراضي بعمل عدة زيارات ميدانية للمستشفيات قبل بدء موسم الحج، وذلك للتأكد من جاهزيتها وتهيئة الفرق الطبية العاملة فيها من خلال إلقاء المحاضرات والتدريب الميداني على طرق التعرف على الحالات وتشخيصها، وطرق التواصل واستخدام جهاز الطب الاتصالي لتسهيل عمل الجولات الافتراضية.

و نجح مستشفى صحة الافتراضي في تقديم خدماته للحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث ساهم في تشخيص 4 حالات للجلطات الدماغية، وأتم تحليل 6 حالات للأشعة عن بعد، وساهم في إنقاذ حالة معقدة تطلبت خدمة الرعاية الحرجة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية في تطبيق صحتي ما يزيد على 1700 حاجاً. وقد تم ربط الخدمات الطبية التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة، بإشراف فريق من الاستشاريين يعملون على مدار الساعة ضمن 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والجلطات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية. وبينت الصحة السعودية أن تلك الأقسام تقدم الدعم ل 13 مستشفى ضمن نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مشيرةً إلى أن المستهدف الرقمي لجودة الخدمة في موسم الحج لهذا العام هو تقديم تقري شامل للأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية، بعد إجراء الفحص مباشرة، بما لا يتجاوز 30 دقيقة من وقت إجرائها للمريض.

وأعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال الجلاجل في البيان الذي تلاه الإثنين 11 يوليو من غرفة القيادة والتحكم بمستشفى الطوارئ بمنى: “يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوّه من أي تفشّيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر”.

وأضاف أن المنظومة الصحية شغلت أكثر من 230 منشأة عبر جميع القطاعات، لتقديم الخدمات الطبية التخصصية للحجاج بأسهل الطرق وأكثرها فعالية.

كما أوضح الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، و187 قسطرة قلبية، إضافة إلى 447 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس، و2000 متطوع.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي 17 حالة.

وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفايروس كورونا، أكد وزير الصحة أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات بلغت 38 حالة تم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية.