الإمارات.. 66% من النساء فوق الأربعين يقمن بفحوصات سرطان الثدي الدورية

أظهر استبيان قامت به مدينة الشيخ شخبوط الطبية كجزء من حملتها “صحتك تستحق” ونشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” أن 66% من النساء فوق سن الأربعين يقمن بالفحوصات الدورية للكشف المبكر على سرطان الثدي.

واجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية الاستبيان ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي للحصول على فهم أعمق لكيفية تعامل النساء في الإمارات مع مسألة فحص سرطان الثدي. ‎

واستطلع الاستبيان آراء أكثر من 400 امرأة تبلغ أعمارهن 40 سنة فما فوق في الإمارات فتبين أن حوالي 88% منهن يرغبن في رعاية صحتهن وتحسين عافيتهن بشكلٍ أفضل.

وصرّحت 66% من المشاركات أنهن يقمن بجميع الفحوصات الروتينية المُوصى بها والتي يقترحها الطبيب بانتظام.

وأشار ثلث المشاركات 34% بأنهن لم يسبق لهن حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية “الماموغرام” ووصلت هذه النسبة إلى 46% في إمارة الشارقة.

وقالت الدكتورة عائشة السلامي استشارية طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ” نحن لا ننصح بإجراء الفحوصات الدورية بانتظام لمجرد النصح فحسب بل هي ضرورية جداً للكشف المبكر عن المرض خاصةً وأن الكشف المبكر يعني علاج أكثر فعالية وبالتالي فرص أكبر للنجاة والشفاء”.

ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في دولة الإمارات حيث يُمثل ما يقرب من نصف حالات السرطان التي يتم تشخيصها وتتطور نصف حالات سرطان الثدي لدى النساء اللاتي يُمثل السن “عادةً فوق الـ40 سنة” عامل الخطر الوحيد للإصابة بالمرض ومع ذلك، إذا تم اكتشافه مبكراً يمكن أن تصل نسبة الناجيات منه إلى 98٪.

وبهدف فهم مدى وعي السيدات بأهمية الفحوصات المنتظمة بشكلٍ أفضل قام الاستبيان أيضاً بتقييم مدى تكرار حجز النساء لمواعيد خدمات مثل مواعيد التجميل “الأظافر/الشعر /الوجه /التدليك وما إلى ذلك” والعطلات أو الإقامة في أماكن ترفيهية في الدولة وخدمات السيارات مقارنةً بالخدمات والفحوصات الطبية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والفحوصات البدنية الروتينية الأخرى.

وأظهرت النتائج ما يلي “ بالنسبة لـ 37% من السيدات يستغرق قرار حجز خدمة في صالون أو مركز تجميل ما يصل إلى بضع ساعات في المقابل لدى 25% من السيدات يستغرق قرار حجز تصوير الثدي بالأشعة السينية ”الماموغرام” نفس الوقت لكن يمكن أن يستغرق بضعة أشهر أو أكثر بالنسبة لـ 47% منهن.

وتخضع 68% من السيدات لخدمات التجميل التي تستغرق ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين مع ذلك فإن تصوير الثدي بالأشعة السينية يستغرق 30 دقيقة فقط في المتوسط وتقوم النساء العازبات والمتزوجات ممن ليس لديهن أطفال فحوصات روتينية أكثر مقارنةً بالنساء المتزوجات ممن ليس لديهن أطفال كما تقضي حوالي 55% من السيدات شهرين أو أكثر في التخطيط للعطلات في الوقت نفسه تقوم نسبة 66% من السيدات بحجز خدمة السيارات مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين تقوم امرأة من كل خمس سيدات بحجز خدمة السيارات كل شهرين إلى ثلاثة أشهر بينما لم يسبق لـ34% منهن حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية.‎

وأشارت معظم السيدات أنهن قد ينصحن صديقتهن أو أحد أفراد الأسرة بإجراء فحص صحي مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية لكن ثلثهن لم يسبق لهن إجراء هذا التصوير الثدي بالأشعة السينية. ‎

وقال الدكتور عبد القادر المصعبي نائب المدير الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.. ” يعتمد نموذجنا المتميز للرعاية الصحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الأساسات المتينة التي نعتمدها في الممارسة والبحث والتعليم والتي تركز على وضع احتياجات المرضى في المقام الأول كما نحرص على المساهمة في رفع مستوى الصحة والعافية بين أفراد المجتمع من خلال تكثيف جهود التثقيف الصحي حول الأمراض السائدة مثل سرطان الثدي ومن خلال تقديم رعاية متعاونة ومتكاملة تدعمها أحدث الابتكارات وفرق الخبراء الطبيين متعددي التخصصات الذين يقدمون أفضل ما لديهم من أجل راحة المرضى وعلاجهم”.