علاج يشفي من التوحد، دراسة جديدة

نجح علاج بيئي استند أيضا إلى النمط الغذائي في شفاء توأم من التوحد بحسب ما كشفته دراسة جديدة في مجلة طبية. وأثبتت دراسة حالة طبية إمكانية الشفاء من التوحد بحسب ما تم رصده في حالة توأمان متماثلان يبلغان من العمر 4 سنوات تم تشخيصهما باضطراب طيف التوحد “من الدرجة 3″، والذي تصفه الدراسة بأنه “يتطلب دعمًا كبيرًا للغاية”. تم تشخيص التوأمين في عمر عشرين شهرًا تقريبًا، فيما تشهد الإصابات بالتوحد زيادة تقارب 300 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تظهر دراسة الحالة المذكورة أن النهج الشخصي غير الدوائي من قبل فريق من الأطباء السريريين متعددي التخصصات نجح في تقليل عدد اضطراب طيف التوحد وشدة أعراضه باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، فيما تم تشخيص التوأم الشقيقات باضطراب طيف التوحد في عمر 20 شهرًا .

اكتشاف أعراض التوحد

لاحظ والدا الفتاتين بعض الأعراض الأولية، وكان لدى إحدى التوأمين حساسية للتغيرات والإكزيما ومشاكل في الجهاز الهضمي، وكانت الأخرى تعاني من صعوبة في الرضاعة الطبيعية وانخفاض قوة العضلات (ضعف العضلات). تلقت كلتا التوأمتين حليب الثدي (من الأم البديلة وأمهما البيولوجية) لمدة اثني عشر شهرًا ولم تواجها أي مشاكل في الأكل أو النوم. تشخيص اضطراب طيف التوحد نظرًا لتفاقم أعراض مثل “فقدان اللغة بشكل كبير” لدى إحدى الفتاتين، التي بدأت في التواصل باستخدام كلمات مفردة فقط مع مشاكل في التواصل البصري والتواصل بالكلام، تم تقييم التوأمين لاضطراب طيف التوحد، وكلاهما استوفوا لاحقًا معايير تشخيص اضطراب طيف التوحد وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات الذهنية. تعديلات أسلوب الحياة والبيئة بعد تشخيصهما، بدأ والدا التوأمين نهجًا شاملًا وشخصيًا لمعالجة حالة ابنتيهما. كان نهجهما شاملاً وغير دوائي ونظر في مجموعة متنوعة من العوامل البيئية والبيولوجية المحتملة التي تؤثر على اضطراب طيف التوحد.

العلاج المنزلي

عمل الوالدان مع مدرب للمساعدة في فهم تشخيص التوأم واكتساب الثقة. تعلم الوالدان مفهوم “العبء الكلي”، الذي يربط بين الضغوطات المزمنة والمرض. أدخلا تغييرات على النظام الغذائي – اتبعا النظام الغذائي المخفف من الأغذية التي تسبب التهيج والالتهابات، مع التخلص من الغلوتامات والغلوتين والكازين والسكر والألوان الاصطناعية والأطعمة المصنعة، وركزا على الوجبات العضوية الطازجة المطبوخة في المنزل من مصادر محلية. أدرجا المكملات الغذائية – تناولت الفتيات مكملات تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والعلاجات المتماثلة. تم التمييز بين احتياجات التوأم – كشفت المتغيرات الجينية أن كل توأم لديه احتياجات مختلفة، على سبيل المثال، يحتاج أحد التوأمين إلى المزيد من فيتامين د، بينما يحتاج الآخر إلى دعم للالتهاب العصبي وإزالة السموم.

تلقى التوأمان علاجات مختلفة، بما في ذلك تحليل السلوك التطبيقي، وعلاج النطق، والعلاج المهني الذي يركز على تكامل ردود الفعل الحركية العصبية الحسية.

مستشار بيئي

عالجت الأسرة السموم في منزلها، باستخدام مستشار بيئي لتقييم جودة الهواء ومستويات الرطوبة وتلف المياه. وتلقى أحد التوأمين رعاية تقويم العظام بناءً على توصية من طبيب عيون متخصص في النمو مما أدى إلى تحسن ملحوظ في التواصل والتصرف العام. وخلال الدراسة، شارك والدا الأطفال رؤاهم حول رحلتهم، وقالا: “لقد أدت الإحصائيات التقليدية إلى تكديس الاحتمالات ضد القدرة على تعافي الطفل من تشخيص اضطراب طيف التوحد. لذلك ركز نهجنا على اتباع فهم غير تقليدي وشامل للاحتياجات البيولوجية الفردية لكل ابنة، واستكشاف السبب الجذري وتصميم الدعم المخصص”. “لقد اخترنا الممارسين الذين كانوا متوافقين مع إيماننا بالقدرة الجوهرية لابنتينا على

نمط الحياة والعوامل البيئية

تشير نتائج الدراسة إلى أن العوامل البيئية ونمط الحياة تلعبان دورًا مهمًا في ظهور أعراض اضطراب طيف التوحد وأن التدخلات المستهدفة في هذه المجالات يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة ودائمة – بما في ذلك عكس الأعراض. ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن مشاركة الوالدين أو مقدمي الرعاية أمر حيوي لهذه العملية: “إن التزام وقيادة الوالدين أو الأوصياء المطلعين جيدًا يشكلان عنصرًا أساسيًا للتخصيص الفعال الذي يبدو ضروريًا لإمكانية تحقيق مثل هذه التحسينات.” ما توضحه الدراسة هو أن علاج اضطراب طيف التوحد يتطلب نهجًا شخصيًا مخصصا لكل حالة لأن الأعراض متعددة الأوجه وتستدعي التخصيص بدلاً من حل واحد يقدم لجميع المصابين، حيث أن تشخيصات اضطراب طيف التوحد فريدة ومعقدة مثل الأفراد الذين تؤثر عليهم.