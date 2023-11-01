شل ستبيع وحدتها الباكستانية لوافي السعودية

كشفت شركة شل باكستان يوم الأربعاء أن شل بتروليوم، وهي وحدة تابعة لشركتها الأم، وقعت اتفاقا مع وافي للطاقة لبيع عملياتها المحلية، وفقاً لوكالة “رويترز“.

وقالت شركة شل بتروليوم، الذراع الدولية لشركة شل، إن من المتوقع إتمام البيع في الربع الرابع من 2024 بما يعتمد على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وفي ‬‬‬حزيران/يونيو، قالت الشركة بتروليوم إنها ستنسحب من باكستان ببيع حصتها البالغة 77%.

خسائر شل في عام 2022

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت الشركة عدة إعلانات تتعلق بعملياتها العالمية وبعد أن تكبدت شركة شل باكستان خسائر في عام 2022 بسبب أسعار الصرف وانخفاض قيمة الروبية الباكستانية والمستحقات المتأخرة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية وركود اقتصادي.

ووافي للطاقة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أسياد القابضة وهي شركة لبيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

تتضمن عمليات شل باكستان أكثر من 600 موقع للتنقل وعشرة محطات وقود ومصنع لخلط زيوت التشحيم بالإضافة إلى حصة تبلغ 26% في شركة خطوط الأنابيب الباكستانية العربية.