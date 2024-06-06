تفسيرات خاطئة لاتفاق أوبك بلس وراء تراجع أسعار النفط

عزا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، انخفاض أسعار النفط بعد الاجتماع الذي عقدته مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع إلى “عوامل المضاربة” والتفسيرات الخاطئة للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وتوقع نوفاك أن تتراوح أسعار النفط بين 80 و85 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. ويسجل خام برنت حالياً 78.82 دولار.

وقال نوفاك أيضاً إن التزام روسيا باتفاق إنتاج النفط في إطار أوبك+ كان مئة بالمئة تقريباً في أيار / مايو الماضي.

وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية حزيران / يونيو الجاري.

ووافق بعض أعضاء أوبك+، بما في ذلك روسيا، يوم الأحد على الإلغاء التدريجي لقرارات الخفض الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام يبدأ في أكتوبر تشرين الأول حتى سبتمبر أيلول من العام المقبل. واتفقت أوبك+ أيضا على الإبقاء على تخفيضات أخرى تصل إلى 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2025.

وتراجع النفط هذا الأسبوع، إذ لامس خام برنت أدنى مستوى في أربعة أشهر دون 77 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، بسبب ضغوط من الشكوك حول تأثير زيادة الإمدادات في حين تشهد السوق زيادة في الإنتاج من خارج أوبك+ ومخاوف بشأن مستويات الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان “إنه اتفاق مدته عام ونصف العام، به كل الآليات، وبعض الآليات ليست جديدة ومارسناها من قبل…خاصة مسألة الوقف المؤقت أو الإلغاء”.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة. وأضاف أن المجموعة قد تعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر.

وقال نوفاك وهو يجلس إلى جانب وزير الطاقة السعودي ومجموعة من الضيوف الكبار خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج “ومع ذلك، نحن مستعدون للتفاعل بسرعة مع حالات الغموض في السوق”.