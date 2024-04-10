انتشار محطات تبديل بطارية السيارة الكهربائية بدلا من شحنها، توجه يكتسح الصين

تراهن الصين على محطات تبديل بطاريات السيارات الكهربائية بدلا من انتظار إعادة شحنها وذلك لمواجه النقص في شبكة محطات الشحن، وأصبح هناك الآلاف من محطات تبديل البطاريات في جميع أنحاء البلاد بحسب تقارير صحفية. وعرضت إحدى شركات السيارات الصينية محطة لها لا يستغرق فيها استبدال البطارية أكثر من دقيقة، ببطارية أخرى مشحونة بدلا من انتظار شحنها لما قد يقارب ساعة.

بالإضافة إلى عدم وجود محولات تسهل توافق مقابس الشحن وغيرها من المعدات، فإن وقت شحن السيارات الكهربائية (EVs) يعد أيضًا أحد نقاط الضعف الرئيسية للسيارات الكهربائية.

حتى الآن، كان شحن السيارة في ماليزيا على سبيل المثال، يستغرق ساعتين في حال شحن سيارة هجينة، وحتى باستخدام محطة الشحن السريع بقدرة 50 كيلووات، يستغرق شحن سيارة نيسان ليف بالكامل 50 دقيقة. أما بالنسبة لسيارة بورش تايكان، التي تتمتع بسعة بطارية أكبر، فتستغرق بطاريتها نصف ساعة للوصول إلى مستوى الشحن بـ 80% من الطاقة باستخدام محطة شحن سريعة عالية الأداء بقدرة 175 كيلوواط. وفي الصين، يقول سائق سيارة كهربائية أنه بدلا من ركن سيارته بجوار خط انتظار أمام محطات الشحن، فإنه أخذ سيارته إلى مبنى حديث يشبه المرآب وضغط على زر على لوحة القيادة. وبعد أن وضع سيارته على منصة مرتفعة، امتدت ذراع ميكانيكية لفك البطارية الأصلية من أسفل السيارة وتركيب بطارية جديدة، حيث كان الموظفون يتطلعون إلى ضمان الجودة، وقد اكتملت العملية الآلية في خمس دقائق فقط.

وتعد سيارة نيو Nio ES6 أحد الطراز القليلة من العلامة التجارية التي تدعم على وجه التحديد تبديل البطارية، وهو أمر لا يمكن القيام به باستخدام أي سيارة كهربائية.

يعد تبديل البطارية بدلا من شحنها أمرا نادراً على مستوى العالم لأنه يتطلب مركبات كهربائية متخصصة تدعم ميزة التبديل فضلا عن شبكة من محطات التبديل، لكن الأمور أصبحت مختلفة في الصين حين تنتشر هذه المحطات ووصل إجمالي عدد محطات تبديل البطاريات في الصين إلى 3567 محطة بحلول نهاية عام 2023. وتم تشغيل 2333 منها بواسطة شركة نيو Nio.

ويعتمد صانعو السيارات الكهربائية الصينيون على نتيجة مختلفة، إذ تمتلك الصين، موطن ما يقرب من نصف السيارات الكهربائية في العالم، 85% من أجهزة الشحن السريعة في العالم و65% من أجهزة الشحن البطيئة في العالم، مما يجعلها رائدة العالم في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، ومع ذلك، فإن عمر البطارية وإمكانية الشحن تظل المحطات أكبر العوائق أمام المستهلكين الصينيين الذين يفكرون في التحول من مركبات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) إلى المركبات الكهربائية، وفقًا لمسح أجرته شركة J.D. Power.

يصطف أصحاب السيارات الكهربائية في الصين لأكثر من ساعة للحصول على محطة شحن خلال العطلات، ثم ينتظرون 50 دقيقة أخرى في المتوسط ​​حتى يتم شحن السيارة، وفقًا لتقرير صدر عام 2023 عن تحالف تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الصين (EVCIPA). وتتشكل طوابير طويلة على الطرق السريعة، وقد أفاد 70% من أصحاب المركبات الكهربائية الذين شملهم الاستطلاع في الصين عن عدم رضاهم عن أوقات الانتظار. وفي المناطق الريفية، كانت محطات الشحن نادرة أو حتى خارج الخدمة.