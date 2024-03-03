مصر تبحث سبل مشاركة الشركات القطرية في مشروعات الغاز الطبيعي

تواصل مصر بحثها عن مستثمرين جدد للعمل في قطاع البترول والغاز المصري الواعد. وعلي هامش المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد بالجزائر، عقد وزير البترول المصري لقاءات ثنائية مع كل من وزير الطاقة في قطر، وزير الطاقة الروسي.

واستضافت الجزائر القمة الـ 7 لـ”منتدى البلدان المصدرة للغاز” خلال الفترة من 1-2 مارس الجاري، بغرض مواجهة هيمنة الغاز الأمريكي المسال.

فرص زيادة استثمارات الشركات القطرية في مصر

واستعرض وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، خلال جلسة مباحثات جمعته مع نظيره القطري المهندس سعد الكعبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والدوحة في مجال الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإنه “الملا” استعرض فرص مشاركة الشركات القطرية في قطاع الغاز المصري سواء البحث والاستكشاف، عن طريق المزايدات العالمية التي تطرحها مصر بشكل دوري للتنقيب عن الغاز سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو خيليج السويس أو الصحراء الغربية.

كما استعرض الوزير المصري، الفرص المتاحة في مشروعات تكرير النفط وقطاع البتروكيماويات المصري في ضوء توجه مصر نحو تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

إنتاج قطر من الغاز الطبيعي

وتعتبر مصر وقطر من منتجي الغاز الطبيعي، حيث تأتي قطر على رأس الدول العربية في إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2022، والخامس عالميا، بحجم إنتاج يصل إلى نحو 178.4 مليار متر مكعب خلال عام 2022، بالمقارنة مع نحو 177 مليار متر مكعب في 2021، وفقا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، التي أوضحت أن قطر تأتي في صدارة دول العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو 80.1 مليون طن، مقابل 77.4 مليون طن في 2021.

ووفقا لبيانات قطرية رسمية، فإن الدوحة تستهدف رفع حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 126 مليون طن بحلول عام 2027.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

أما مصر فتأتي في الترتيب الرابع بين كبار منتجي الغاز العرب، حيث بلغ إنتاج القاهرة من الغاز نحو 64.5 مليار متر مكعب، بالمقارنة مع 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021.

واستفادت القاهرة من الاتجاه الأوروبي لاستيراد الغاز الطبيعي من أسواق بديلة بالتزامن مع رغبة دول الاتحاد الأوروبي في التخلص من الغاز الروسي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وصدرت مصر خلال عام 2022 نحو 8 ملايين طن من الغاز المسال بقيمة 8.4 مليار دولار ، مقابل 7 ملايين طن في 2021، بقيمة 3.5 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية مصرية.

وأرجعت مصر الزيادة الضخمة في ارتفاع قيمة صادرات الغاز المسال إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار العالمية.

وفي ديسمبر2021، دخلت قطر، لأول مرة، إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، من خلال استحواذ شركة قطر للطاقة على 17% في منطقتين “بلوك 3 وبلوك 4” التي تديرهما شركة شل العالمية في البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة قطر للطاقة، إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل الأمريكية، في منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط.

تعاون مصري روسي

كما عقد وزير البترول المصري، جلسة مباحثات مع نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي، بغرض تأمين مصادر الطاقة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي،وأكد الوزيران على على أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ضمن مزيج الطاقة العالمي.

وأشار الوزير المصري، إلى أن مشاركة مصر ضمن تجمع البريكس تسهم في تعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا دعم أولويات التعاون بين دول البريكس في مجال الطاقة التي اقترحتها روسيا ، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي وأمن الطاقة ومبادرة خفض انبعاثات الميثان.