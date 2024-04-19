فريق التحرير by فريق التحرير

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الصين.. أكبر قوة كهرومائية على مستوى العالم

إنتاج الصين يعادل حوالي 31% من الطاقة الكهرومائية العالمية

فريق التحرير by فريق التحرير

تعد الصين أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم، حيث أنتجت ما يقدر بنحو 1303 تيراواط ساعة من الطاقة الكهرومائية في عام 2022، وفقا للبيانات التي نشرتها مؤسسة Ember، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في مجال الطاقة ومقرها المملكة المتحدة.

إنتاج الصين

وفقا لبيانات Statista فإنتاج الصين يعادل حوالي 31% من الطاقة الكهرومائية العالمية في ذلك العام.

الصين

أكبر 10 دول إنتاجا للطاقة الكهرومائية

بعد الصين في قائمة أكبر الدول إنتاجا للطاقة الكهرومائية تأتي البرازيل (427 تيراواط في الساعة)، وكندا (398 تيراواط في الساعة)، والولايات المتحدة (249 تيراواط في الساعة)، وروسيا (198 تيراواط في الساعة).

وعند النظر إلى حصة الطاقة الكهرومائية من إجمالي إنتاج الكهرباء لكل من هذه البلدان، فإن النرويج تأتي أولا مع نسبة عالية تبلغ 87.5% من مزيج الطاقة الكهربائية لديها تم حسابها عن طريق الطاقة الكهرومائية في عام 2022.

وتأتي باراجواي فقط في المرتبة الأعلى من حيث حصة إجمالي إنتاج الكهرباء، بنسبة 99.7%.

الهند تحتل مرتبة متقدمة

وحلت الهند في المرتبة السادسة كأكبر قوة كهرومائية على مستوى العالم في عام 2022 حيث تم توليد ما يقرب من 175 تيراواط ساعة من الطاقة الكهرومائية في ذلك العام، وهو ما يمثل 9.4% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

يمثل الوقود الأحفوري أكثر من ثلاثة أرباع (77%) إنتاج الكهرباء في الهند في عام 2022، وجاء ذلك في معظمه من الفحم (74%)، يليه الغاز (2.7 في%).

وترجع انبعاثات الهند إلى اعتمادها على الوقود الأحفوري، فضلا عن العدد الكبير من سكانها، على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الانبعاثات.

وحددت البلاد هدفا يتمثل في زيادة حصة مصادر الوقود غير الأحفوري في قدرتها على توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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