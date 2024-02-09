السعودية تكشف عن مطوري الطاقة المتجددة للمشاريع القادمة



أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المشتري الرئيس، عن قائمة المطورين المؤهلين للمنافسة في المرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها في تنويع مصادر الطاقة والحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتعزيز دورها الريادي في مجال الطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



ففي 12 نوفمبر 2023، أصدرت الشركة طلبات التأهيل لمشروعات المرحلة الخامسة، التي تشمل مشاريع في مختلف مناطق المملكة، بسعة إجمالية تبلغ 3700 ميجاواط. وبعد تقديم الطلبات، تلقت الشركة في 5 ديسمبر 2023، 31 طلب تأهيل، وتم تأهيل 23 شركة كأعضاء رئيسيين، ومن المتوقع أن تدعو الشركة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للمنافسة.



تهدف هذه المشاريع إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، حيث تسعى المملكة لتحقيق نسبة تقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.



وفيما يلي قائمة المطورين المؤهلين للمرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة الشمسية، التي ستشهد مشاركة شركات محلية وعالمية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع والتزام المملكة بتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.

عضو إداري، عضو إداري وفني، شركة جي إي أر آي، شركة إي دي إف للطاقة المتجددة، شركة جي إي كي تيرنا، شركة ماروبيني، شركة الخليج لتطوير الطاقة، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة السعودية للكهرباء، شركة إس بي آي سي هانجي لتطوير الطاقة الكهرومائية، شركة بناء طاقة للصين، شركة توتال للطاقة المتجددة، شركة جينكو للطاقة، شركة الجميح للطاقة والمياه، شركة سامسونج سي آند تي، شركة الفنار، شركة كهربال إف زد إي، شركة إيتوتشو، شركة كوريا للطاقة الكهربائية، شركة نبراس الطاقة، شركة نسما للطاقة المتجددة، شركة فاس للطاقة، شركة سميتومو، شركة بي قريم للطاقة، شركة بي جي إل للطاقة المتجددة.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز قدرة المملكة على توليد الطاقة النظيفة والمستدامة، وستخلق فرص عمل جديدة وتعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

بإشراف وزارة الطاقة، #الشركة_السعودية_لشراء_الطاقة تعلن عن طرح أربعة مشروعات لتوليد الكهرباء بتقنية الإنتاج المستقل وبتقنية الدورة المركبة للمنافسة مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون، بسعة إجمالية تبلغ 7200 ميجاواط. pic.twitter.com/6jeeUR6bYa — الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" (@SPPC_KSA) January 2, 2024