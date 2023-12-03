توقيع 22 دولة على اتفاقية زيادة توليد الطاقة النووية

وقعت 22 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 28” في دبي السبت على بيان مشترك بزيادة قدرة توليد الطاقة النووية بثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

ومن بين قائمة الدول، الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وبلغ إجمالي الطاقة النووية العالمية 375 جيجا واط في عام 2020، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن إعلان مضاعفة الطاقة النووية يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بحلول عام 2050.

والتزم الموقعون على البيان المشترك بدعم تطوير وبناء المفاعلات النووية، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة وغيرها من المفاعلات المتقدمة لتوليد الطاقة وكذلك تطبيقات صناعية أوسع لإزالة الكربون، مثل إنتاج الهيدروجين أو الوقود الاصطناعي.

وستشجع الدول المشاركة البنك الدولي وغيره من البنوك الإنمائية الدولية والإقليمية على إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة.

وأقر البيان بأهمية تمديد عمر المفاعلات القائمة، ودعم الدول التي تتطلع إلى نشر جيل جديد من محطات الطاقة النووية المدنية.

ودعا المشاركون الدول الأخرى للانضمام لزيادة مصادر الطاقة، وقالوا إنهم سيراجعون التقدم المحرز بشأن الاتفاقية كل عام على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ.

تعهد 22 دولة

وتشمل الدول الموقعة، الولايات المتحدة وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وغانا والمجر واليابان وجمهورية كوريا ومولدوفا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

ويتوقع محللون في “جلوبال كوميتدي انسيتس” أن تنمو الطاقة النووية العالمية بنسبة 58٪ بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي القدرة النووية المركبة البالغة حوالي 375 جيجاواط في عام 2020 إلى 458 جيجاواط في عام 2030 و 549 جيجاواط في عام 2040 و 631 جيجاواط في عام 2050.

وستشكل الصين والولايات المتحدة أكثر من نصف إجمالي الطاقة النووية العالمية بحلول ذلك الوقت.

وأظهرت بيانات الرابطة النووية العالمية أن الإنتاج النووي العالمي البالغ 2545 تيراوات ساعة في عام 2022 انخفض بمقدار 100 تيراوات ساعة على أساس سنوي.