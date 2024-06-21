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إثيوبيا تقترب من إكمال سد النهضة برفع ممره الأوسط استعدادا لأكبر عمليات الملء بالمياه

رفع جدار السد الأوسط 10 أمتار استعدادا لملء السد بالمياه

فريق التحرير by فريق التحرير

تستفرد السلطات الإثيوبية بمواصلة عمليات بناء سد النهضة وتشغيله مع استمرار العمل على رفعه بتعلية ممرّه الأوسط بـ 10 أمتار لتسريع عملية تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه فيه من خلال رفع حاجز الحائط الأوسط إلى ارتفاع 625 متراً فوق سطح البحر.

وكانت هيئة الكهرباء الإثيوبية، قد زعمت مؤخرا أنها قامت بتوليد أكثر من 2700 جيجاوات/ساعة من الطاقة من مشروع سد النهضة. وتعكف إثيوبيا للاستفادة من تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في الشهور الماضية والفيضانات الكثيرة المتوقّعة خلال الصيف الجاري.

ومع بدء موسم الأمطار الحالي الذي سيؤمن ملء السد، تتطلع إثيوبيا إلى إنتاج فائض من الكهرباء وتزعم أن ذلك سيعزز تجارة الطاقة والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. ستعمل هذه الشبكة المترابطة على تعزيز أمن الطاقة، وتحفيز النمو الصناعي، وجذب الاستثمارات، ودفع المنطقة بأكملها نحو الرخاء المشترك.

معلومات أساسية عن السد

  • تبلغ سعة خزان السد 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتماله.
  • بدأ العمل بمشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق في عام 2011.
  • تشكّل مياه النيل مصدراً رئيسياً لنحو 85% من موارد المياه في مصر. المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار أميركي ويراد منه جعل إثيوبيا مصدراً رئيسياً للطاقة في أفريقيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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