روسيا.. تحالف “أوبك+” يحافظ على توازن سوق النفط العالمية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سوق النفط العالمية ستظل متوازنة حتى عندما يبدأ بعض أعضاء تحالف “أوبك+“، في زيادة الإنتاج تدريجيا.

وفي حين اتفق تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وحلفاؤها، على إلغاء بعض قيود الإنتاج التي فرضتها في وقت لاحق من هذا العام، فإن التحالف “سيقيم الوضع الحالي” على سوق النفط العالمية، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية عن نوفاك في مدينة غروزني بجنوب روسيا.

تحالف “أوبك+” خفض الإنتاج لدعم سوق النفط العالمية

ونفذ تحالف “أوبك+”، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم سوق النفط العالمية.

واتفق تحالف “أوبك+”، في الثاني من يونيو الماضي، على تمديد الخفض الأخير البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر المقبل، وإلغاءه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر المقبل.

توقعات زيادة الطلب عن الإنتاج في النصف الثاني من 2024

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض إنتاج تحالف “أوبك بلس”.

فيما أشار تقرير منظمة “أوبك“، الأسبوع الماضي أيضًا، إلى عجز في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة، وفي عام 2025.

وردًا على سؤال حول ظروف سوق النفط في النصف الثاني من العام اعتبارًا من الخريف، عندما سيبدأ تحالف “أوبك+”، في وقف بعض تخفيضات الإنتاج، قال ألكسندر نوفاك: “سيكون السوق متوازنًا دائمًا بفضل تحركاتنا”.

انخفاض إيرادات صادرات روسيا النفطية في مايو

وفي مايو 2024، شهدت إيرادات تصدير الوقود الأحفوري الشهرية في روسيا انخفاضًا بنسبة 6% على أساس شهري إلى 697 مليون يورو يوميا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أحجام التصدير بنسبة 5%، وأيضًا بسبب انخفاض سعر النفط الخام الروسي. .

ويعود الانخفاض في أحجام تصدير النفط الخام أيضًا إلى تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها روسيا بعد أن تجاوزت التزاماتها الإنتاجية في إطار “أوبك+”.

فيما شهدت الإيرادات الروسية، من صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرا زيادة بنسبة 8% على أساس شهري لتصل إلى 221 مليون يورو يوميا.

واردات الهند من الخام الروسي يرتفع لمستوى قياسي

وزادت واردات الهند، من الخام الروسي، على أساس شهري بنسبة 8% في مايو الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2023.

وشكل الخام الروسي، نحو 41% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام في مايو الماضي، ومع وجود اتفاقيات جديدة لإجراء المدفوعات بالروبل، وقد تنمو التجارة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي لفرنسا وبلجيكا

وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي، نحو 41% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال في مايو الماضي، بزيادة قدرها 14% عن الشهر الماضي.

وفي شهر مايو الماضي، ارتفع إجمالي واردات بلجيكا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% على أساس شهري، مع زيادة الواردات من روسيا بنسبة 15% لتشكل 66% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

ناقلات الظل وسعر النفط الروسي

وفي مايو الماضي، تم نقل 60% من حجم النفط الروسي ومنتجاته على متن ناقلات “الظل”.

وقامت 270 ناقلة “ظل” بمتوسط ​​عمر 16 عاما بتسهيل تجارة النفط الروسية.

وكان من شأن تحديد سقف سعري أقل عند 30 دولارا أمريكيا للبرميل أن يخفض الإيرادات الروسية بمقدار 55 مليار يورو (25%)، بعد فرض العقوبات الأمريكية، والأوروبية، على صادرات النفط الروسي، منذ ديسمبر 2022، حتى نهاية مايو 2024.