أعظم شركة نفط بالعالم تدعو للتسجيل في برنامج مهني

دعت أعظم شركة نفط في العالم وتمتلكها السعودية إلى الانضمام لـ “برنامج التدريب الجامعي والتدريب المهني” لصقل المهارات الأكاديمية وتعزيز فرص العمل المهني مستقبلاً.

وقالت شركة أرامكو العملاقة للنفط في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الإثنين “انضم الآن إلى “برنامج التدريب الجامعي والتدريب المهني” لصقل مهاراتك الأكاديمية وتعزيز فرصك المهنية مستقبلاً”.

وأضافت في تغريدتها “الإعلان عن برنامج التدريب الجامعي والتدريب المهني

أهداف البرنامج

-التدريب العملي لتمكين الطلبة من تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية واكتساب مهارات العمل الاحترافية

-رفع كفاءاتهم المهنية وتطوير مهارات التفكير الإبداعي واتخاذ القرار من خلال انخراطهم في بيئات عمل عالية الكفاءة

الفئة المستهدفة

طلبة وطالبات التدريب الجامعي والكليات المهنية

فترة التسجيل

يبدأ التسجيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 من الساعة 8 صباحاً وينتهي يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في تمام الساعة 3 مساء”.

للتسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/4nQ69xD

وتتصدر أرامكو باستمرار قائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة بفارق كبير على منافسيها الدوليين مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل، وغالباً ما تتنافس على لقب أكبر شركة عالمية بشكل عام.

عوامل جاذبية العمل في أرامكو

الاستقرار الوظيفي والأمان: بصفتها شركة حكومية عملاقة ومالك لأكبر احتياطي نفطي في العالم، توفر أرامكو مستوى عالٍ جداً من الاستقرار الوظيفي.

الرواتب والمزايا التنافسية: تُعرف أرامكو بتقديمها لرواتب ومكافآت وحزم مزايا هي من بين الأفضل على مستوى العالم، تشمل التأمين الصحي الشامل وخطط التقاعد الممتازة.

التطوير والتدريب: تولي أرامكو اهتماماً كبيراً بتطوير موظفيها من خلال برامج تدريب عالمية المستوى وفرص الابتعاث، مما يساعد على بناء مسيرة مهنية قوية.

السمعة العالمية: العمل في أرامكو يضيف وزناً كبيراً للسيرة الذاتية ويمنح الموظف شعوراً بالفخر والعمل في صرح اقتصادي عالمي مؤثر.

بيئة العمل والخدمات: توفر أرامكو غالباً بيئات عمل ومجمعات سكنية متكاملة الخدمات (مثل الظهران) بمستوى عالٍ من الجودة والرفاهية.