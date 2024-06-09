الجامعات المصرية تحقق قفزة نوعية في تصنيف الأفضل عالميا

شهد مؤشر “QS” لترتيب أفضل جامعات للعام الدراسي 2025 عالميا، تحسناً ملحوظاً في ترتيب الجامعات المصرية، المدرجة ضمن القائمة، مما يعكس تطورًا أكاديميًا هامًا في قطاع التعليم العالي المصري.

جامعة القاهرة تتقدم في تصنيف أفضل الجامعات العالمية

حافظت جامعة القاهرة، على مكانتها كأفضل جامعة مصرية، حيث تقدمت 21 مركزًا على مستوى العالم لتحتل المرتبة 350، وذلك في إنجاز هام يُعزى إلى جهودها المستمرة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

تقدم ملموس لجامعات أخرى

كما حققت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقدمًا ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفعت 5 مراكز لتحتل المرتبة 410.

بينما ظلت باقي الجامعات المصرية، خارج قائمة أفضل 500 جامعة عالمية، إلا أنها شهدت تحسنًا في ترتيبها بشكل عام.

جامعة عين شمس تتقدم 180 مركزًا

برزت جامعة عين شمس، كأحد أبرز الرابحين في هذا التصنيف، حيث تقدمت 180 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المركز 592.

جامعة الإسكندرية تُسجل تقدمًا هامًا

وحققت جامعة الإسكندرية تقدمًا هامًا بنحو 100 مركز، حيث حلت بمركز بين المراكز 801 و850.

وتبعها تحسن في ترتيب جامعات المستقبل، والمنصورة، الذين حلوا في نطاق ترتيب المراكز 901 و950.

جامعة الأزهر تُحسّن موقعها

كما سجلت جامعة الأزهر تقدمًا ملحوظًا بنحو 200 مركز، لتحتل مركزا بين مراكز الـ 1001 و1200.

جامعات أخرى تُشارك في التقدم

وشهدت القائمة أيضًا تحسنًا في ترتيب جامعات أخرى، مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط.

بينما تواجدت جامعات خاصة مثل “الجامعة البريطانية” و”الجامعة الألمانية” مع جامعات حكومية مثل “حلوان، والسويس، وطنطا، والزقازيق” في مراكز متأخرة.